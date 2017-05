Aktres binatikos sa pagpo-post ng mga litrato kasama ang BF By Cristy Fermin Bandera

MARAMING nagkokomento ng mabuti naman at medyo pumreno na ang isang female personality at ang kasalukuyan niyang karelasyon sa pagbabando ng kanilang mga sweet moments sa social media. Totoo naman kasing hindi nakagaganda ang ganu’n sa imahe ng babaeng personalidad dahil hindi pa nagiging legal ang hiwalayan nila ng kanyang mister na aktor. Okey lang na may bago na siyang boyfriend, pero ang tanong, pareho na ba silang legal na malaya para ipagsigawan at ipagbanduhan ang kanilang relasyon sa buong mundo? Kuwento ng isang source, “May karapatan namang lumigaya si ____ (pangalan ng kilalang female personality), siya na rin naman ang nagsasabi na sobra-sobra ang pinagdaanan niyang sakripisyo nu’ng nagsasama pa sila ng husband niya. “Kaso, mahalay kasing tingnan na hindi pa naman legal ang hiwalayan nila, may mga inaayos pang dokumento, hindi ba niya makakayang hintayin muna ‘yun bago niya ipangalandakan ang relasyon nila ng guy? “Siya ang nalalagay sa alanganin, siya tuloy ang bina-bash, kasi nga, siya ang babae. Saka mga babae pa naman ang mga anak nila ng ex niya. “Sana, tantanan na muna ang pagpo-post ng mga sweet moments nila. May tamang panahon naman para du’n,” reaksiyon ng aming impormante. Kahit naman ang karelasyon ng pamosong female personality ay may problema rin. Hindi pa legal ang pakikipaghiwalay nito sa kanyang misis. “May mga masaya para sa girl, hindi rin naman kasi simple ang mga pinagdaanan niya, pero mas marami ang nagtatanong kung bakit kailangang naka-post palagi ang mga pictures nila ng guy, samantalang pareho pa silang problemado sa pinanggalingan nilang relasyon? “Paano sisikat ang araw para sa relasyon nila kung ganyan na marami pang kailangan para sa one hundred percent nilang freedom sa pagmamahalan nila?” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, alam na, pagsikat ng araw ang pinag-uusapan ditey!

