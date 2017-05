Sumusumpa si Gil Cuerva: Wala po akong sex video!

SUMUSUMPA ang bagong Kapuso hunk model-actor na si Gil Cuerva na wala siyang ginawang sex video na maaaring ipakalat ng kanyang bashers at detractors.

Sa nakaraang presscon ng kauna-unahan niyang teleserye na My Love From The Star kung saan makakatambal niya ang Ultimate Star na si Jennylyn Mercado, sinabi ni Gil na confident siya na wala siyang lalabas na sex scandal ngayong unti-unti na siyang nakilala sa mundo ng showbiz.

“Wala po. Wala po talaga akong ganu’n. Confident na confident po ako. Kahit hanapin pa po nila, wala po. Promise, wala po,” paniguro ng binata nang makachika ng ilang members ng entertainment media pagkatapos ng My Love From The Star presscon.

Samantala, umabot pala sa nine takes ang kinunang kissing scene nila ni Jennylyn para sa isang eksena sa My Love From The Star.

“Very particular kasi si Direk Joyce Bernal sa ganu’ng scene. Gusto niya ramdam na ramdam mo. Tapos may certain blocking po. Tapos, yung hinila ko si Jen, it was actually a lot harder to take,” ani Gil.

Nahihiya ba siyang halikan si Jen? “Siyempre si Jennylyn yun, di ba? Talagang nahiya ako, kinabahan ako. Hindi lang basta-basta, ka-kissing scene ko si Jennylyn pa talaga.

“I guess, a lot of nervousness came out and it took a lot of tries para mawala ‘yun. Para lang I’m just part of the scene at ma-enjoy ko,” paliwanag ng binata.

Nang tanungin kung hindi ba siya good kisser kaya nahirapan sila ni Jen sa nasabing eksena, tugon ng baguhang aktor, “Hindi naman po, nahiya lang siguro ako. Siyempre kinabahan lang po sa eksena.”

Inamin din ni Gil na talagang na-culture shock siya nang magsimula na niyang pasukin ang showbiz, “I guess kasi, it’s a different industry sa modeling. I have to make certain adjustments, certain sacrifices. Pero it’s something I embrace and I’m ready for it.”

Magsisimula na ang My Love From The Star sa May 29 sa GMA Telebabad kapalit ng Destined To Be Yours nina Maine Mendoza at Alden Richards. Makakasama rin dito sina Rhian Ramos, Gabby Eigenmann, Renz Fernandez, Jackie Rice, Christian Bautista, Glydel Mercado, Melissa Mendez, Starstruck winner Migo Adecer, Nar Cabico, Moi Marcampo, Pauline Mendoza at Valentin, sa direksyon ni Bb. Joyce Bernal.