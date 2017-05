Alex Gonzaga maliit ang boobs kaya kulang ang sex appeal By Cristy Fermin Bandera

TINAWAGAN kami ng isang kaibigan habang pinanonood nito ang talent search show ng Dos. Sina Robi Domingo at Alex Gonzaga ang mga hosts ng programa. Ang komento ng aming kausap, “Walang-wala pala talagang boobs si Alex, hano? Tingnan mo, super-flat ang dibdib niya. Dapat pala sa kanya, e, hindi artista, kundi modelo! “Ganyan kasi ang mga modelo, di ba, flat-chested sila, ‘yung halos wala na talagang nakaumbok. Tingnan mo si Alex, walang-wala talaga siyang boobs! “Hindi pala magandang tingnan ang ganyan. Iba pa rin ang may boobs, nakadadagdag sa appeal ng babae,” komento pa ng kaibigan naming si Sonia. Matagal naming nakasama si Alex nu’ng nasa TV5 pa siya. Totoong walang boobs ang dalaga, gumagamit lang siya ng mga bra na parang nagpapalaki ng dibdib, meron ding ginagamit na parang wax ang mga tulad niyang flat na flat ang harapan. Mas maganda nga sana kung magkakaroon man lang ng umbok ang dibdib ni Alex pero masyado nang mahahalata kung ngayon pa siya magpapadagdag. Nakita na kasi siya ng publiko na walang dibdib, pagkatapos ay biglang magkakaroon siya nu’n, kaya ang dali-daling hulaan na sumailalim siya sa breast enhancement.

