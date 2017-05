Beking celebrity nasoplak ng kilalang atleta; hindi umubra ang dami ng pera By Cristy Fermin Bandera

AYON sa mga impormanteng nakakaalam ng nakaraan ng isang kilalang gay personality at ng isang guwapong personalidad na kilalang-kilala rin sa napili nitong linya ay sobrang sakit ng loob daw ang iniwanan nito sa becking personalidad. Talagang ininda raw ng becki ang matinding sama ng loob na ibinigay sa kanya ng lalaki. Matagal pala bago nabura sa puso at isip ng becki ang nangyari. Kuwento ng isang source, “Sa lahat kasi ng lalaking nataypan niya, e, kay ____ (pangalan ng pamosong atleta) lang siya nakatikim ng ganu’n. Halos magpakababa na siya para sa guy, pero wa effect pa rin ‘yun. “Imagine, basta may laban ang guy, e, nagmamadali siyang tapusin ang mga kompromiso niya, aligaga siyang magpunta du’n para makasuporta sa guy, ginagawa niya ang lahat para maipakita ang suporta niya. “Talagang kinarir niya ‘yun, kahit ano ang ginagawa niya, siguradong may time siya para makasuporta lang sa lalaking mahal na mahal niya, pero anyare?” simulang kuwento ng aming source. Nu’ng una raw, kasama ng kanyang mga katropa, ay sumasama pa ang lalaki sa becking personality. Pero talagang nagsasama ito ng mga kaibigan sa lahat ng mga imbitasyon ng sikat na becki. “Hindi naman kasi sila nabigyan ng chance na silang dalawa lang ang magkasama. Palaging may mga friends na kasama ang guy sa kahit anong invitation ng becki. “Ke sa condo pa niya ‘yun o sa mga bar, palaging may grupong kasama ang mhin. Hindi nagkaroon ng chance na silang dalawa lang talaga ang magkasama. Walang ganu’n. “Natural, dahil sa kagustuhan ng becki na maging dyowa ang lalaki, nagbutas siya ng bulsa. Talagang bumigay ang becki dahil sigurado, sa isip niya, e, ‘yun lang ang paraan para makuha niya ang gusto niya! “Heto na. Buy siya ng car. Ipinadeliber niya agad ‘yun sa tinitirhan ng guy. Pero ang masakit, ipinasoli sa kanya ng guy ang karu. Natural, sobrang pagkasoplak ang na-feel ng becki du’n! “Kaya talagang matagal bago nawala sa kanya ang galit sa guy, ‘yun lang kasi ang lalaking nagpasoli ng ibinigay niya, wala pang gumagawa sa kanya ng ganu’n. “Hindi tuloy nagkaroon ng katuparan ang pangarap ng becki na maging ala-Romeo and Juliet ang relasyon nila. Waley!” pagtatapos ng aming impormante. Baka naman maupo pa kayo sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan sa lagay na ‘yan, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, walk in the park na lang ang pahulaan!

