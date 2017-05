Diego pinayuhan ng ina: Tahimik na lang, lilipas din lahat ‘yan!

PINAYUHAN ng character actress na si Teresa Loyzaga ang kanyang anak na si Diego Loyzaga na manahimik na lang tungkol sa hindi nila pakakaintindihan ng amang si Cesar Montano.

Marami ang nanibago kay Teresa nang magsalita siya sa morning show ng ABS-CBN na Magandang Buhay, hindi kasi confrontational ang aktres at mukhang ayaw na rin niya ng iskandalo kaya kalmadung-kalmado lang ang peg niya sa nasabing interview.

Hindi nga raw niya itinuturing na problema ang namagitan kamakailan sa anak niyang si Diego at dating partner na si Cesar. Kung matatandaan, naglabas ng sama ng loob ang ka-loveteam ni Sofia Andres sa afternoon series na Pusong Ligaw, laban sa kanyang ama sa pamamagitan ng social media.

Maraming kumampi kay Diego pero meron ding kumontra sa pang-aaway niya kay Cesar. Wala raw siyang karapatang pagsalitaan ng masama ang ama dahil anak lang daw siya.

Lumipas ang isyu na walang naririnig ang publiko mula kay Teresa hanggang sa magsalita na nga siya sa Magandang Buhay kahapon.

Aniya, “Huwag naman nating sabihing problema. Nagkaroon lang ng…not even conflict, e. Gusto kong sabihin, iwan na natin sa kanila yun.

“Kung anuman ang nangyari, sila rin mag-aayos niyan. Kasi, the more we meddle, pakialamero lang ang labas natin. Hindi naman natin maaayos. Ang makakaayos, sila din,” aniya pa.

Nang hingan ng mensahe para kay Diego, ito lang ang nasabi ni Teresa, “Be quiet. Just be quiet. I know you’re affected, but be quiet.

“Kasi it means less error. Mas konti sasabihin, mas konti pagkakamali. Tumahimik ka na lang. Lilipas din lahat ‘yan. Nailabas mo na, e. One point ka na, tama na. At saka alam naman natin na mahal siya ng tatay niya. Naniniwala ako du’n,” sey pa nito.

Bakit nga ba mas pinili niyang manahimik noong kasagsagan ng isyu sa pagitan ng mag-ama, “Ang akin lang, I cannot wait for all of these to die down and for people not to meddle. Pero hindi mo naman maalis sa tao yun, gusto nilang to give their two cents.

“Pero I think normal lang sa tao, so hindi ko sila masisi. Sana ang gawin na lang natin, let’s pray na maayos. Lahat naman maaayos in time. Let’s not push it. Huwag natin silang pilitin,” esplika pa ng aktres.

Samantala, siguradong proud mommy si Teresa sa kanyang anak na si Diego dahil sa magagandang feedbacks sa akting nito sa Pusong Ligaw. Kumbaga sa kainan, ang tambalan nina Diego at Sofia ang pangtanggal umay sa programa dahil sa kanilang mga nakakalilig na eksena.

Aliw na aliw ang mga manonood sa mala-aso’t pusa nilang drama sa serye na talaga namang bentang-benta sa kanilang mga fans.

Pero siyempre, kailangan n’yong tutukan ang madadramang eksena ng dalawang bagets kasama sina Bianca King, Beauty Gonzales, Joem Bascon at Raymond Bagatsing. Napapanood pa rin ang Pusong Ligaw pagkatapos ng It’s Showtime sa ABS-CBN.