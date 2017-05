Horoscope, May 22, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Mangyayari ang mga bagay na inaakala mong imposible tulad ng sa kabila ng pagkalugi ay biglang dadami ang salapi. Sa pag-ibig, habang bumubuhos ang ulan ay may isang hindi inaasahang romansang mabubuo. Mapalad ang 4, 17, 28, 31, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare-Rama.” Yellow at blue ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Isang dating kaibigan ang makakatagpo at may iaalok siyang sideline, pagkakataon mo na para madagdagan ang iyong income. Sa pag-ibig, sa isang Sagittarius matatagpuan ang true love. Mapalad ang 6, 9, 21, 30, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Red at violet ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Magkakapera ng malaking halaga kung lagi kang magdidikit sa isang Capricorn. Sa pag-ibig at pinansyal, kapag nagkapera, paglaanan ang nalalapit na pasukan ng mga bata upang mas maging maligaya ang pamilya. Mapalad ang 2, 7, 16, 28, 35, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Padme-Om.” Green at beige ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Kung palagi kang panghihinaan ng loob ay walang mangyayari! Tama ang kasalukuyang ginagawa – maging matapang! Sa pag-ibig, lakas ng loob ang susi upang mapagwagian ang puso ng minamahal. Mapalad ang 5, 13, 27, 33, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ava-Aum-Yara.” Magenta at lilac ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — May bababala ng karamdaman. Pahinga muna sa trabaho. Maglibang, makinig ng musika habang nagpe-Facebook. Sa pag-ibig, iwasang makipag-chat sa mga hindi kakilala, mapapahamak ka lang. Mapalad ang 8, 15, 26, 34, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Om-Veda-Aum-Puranha.” Maroon at orange ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Kahit na marami kang salapi, hindi ka dapat mang-api ng iyong kapwa. Sa pag-ibig at pinansyal, habang minamahal ang iyong kapwa, lalo na iyong mga maliit, lalo kang pagpapalain ni Lord. Mapalad ang 7, 13, 25, 34, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om.” Green at red ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Iwasan ang isang hangal na relasyon hatid ng isang medyo chubby na nilalang. Sa pinansyal, kung pabago-bago ka ng plano at iniisip, paano ka yayaman? Sa pag-ibig, manatiling tapat sa kasuyong Taurus. Mapalad ang 2, 5, 26, 34, 40 at 48, Mahiwaga mong mantra: “Om-Kastha-Aum-Raga.” Silver at white ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Lingid sa iyong kaalaman ay maraming humahanga sa iyo. Sa pinansiyal, may malaking halaga ng salapi na matatanggap. Sa pag-ibig, isang payat na kayumanggi ang may lihim na pagnanasa sa iyo. Mapalad ang 6, 12, 15, 26, 36, at 45, Mahiwaga mong mantra: “Om-Dhar-Masya-Om.” Pink at blue ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — May kakaharaping suliraning may kaugnayan sa salapi. Dating gawi ang tanong sa sarili: “Sino kaya ang mauutangan?” Isang kabigang Cancer ang maaaring makatulong sa problemang pinansyal. Sa pag-ibig, wag ka namang maging dominante upang hindi magmukhang kaawa-awa ang iyong kasuyo. Mapalad ang 7, 9, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Puranas-Manu-Om.” Green at red ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag ibinbin ang mga proyektong ipinapagawa, matatambakan ka lang ng trabaho at lalong babagal ang pasok ng pera. Sa pag-ibig, iwasan ang mga imoral at iligal na gawain upang hindi ka mapahamak. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Marga-Om.” Blue at magenta ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Iwasang maging mainitin ang ulo upang hindi masalubong ang masamang kapalaran. Sa pagiging mahinahon, mas lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, habang nagpapakabait ay lalong sasarap ang relasyon. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Dyanam-Surya-Om.” Orange at pink ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pinansyal, hindi mo napapansin ay inuuto at sinasamantala ka lang nila. Ipakita sa mga nangungutang na marunong ka ring tumanggi. Sa pag-iibig, ipakita sa minamahal at sa mga kaibigan na marunong ka ring magalit upang hindi siya umabuso. Mapalad ang 7, 13, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Om.” Green at black ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Hindi dapat magsawa sa iyong ginagawa, alalahanin mong diyan ka kumikita ng pera. Sa pag-big, hindi rin dapat pagsawaan ang kasuyong Cancer, alalahanin mong sa kabila ng lahat napagtitiyagaan ka niya. Mapalad ang 3, 16, 21, 33, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Devah-Om.” Maroon at blue ang buenas.

