Horoscope, May 21, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Maraming mga pagbabagong magaganap. Tularan mo ang kawayan, humahapay lang sa ihip ng hangin pero hindi nababali. Sumakay sa takbo ng mga sitwasyon, upang higit kang mas magiging masagana at maligaya. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Marga-Om.” Blue at magenta ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Tigas ng loob ang susi upang magtagumpay. Kikita ka ng malaking halaga kung ang minsang nasabi ay hindi na dapat pang bawiin. Sa pag-ibig, hindi pupuwedeng ikaw ang sumusunod sa kasuyo, siya ang dapat mong mapasunod. Mapalad ang 3, 12, 18, 21, 27 at 39. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Om-Savatre-Om.” Red at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Panatiliin ang pagiging mahinahon, upang tuloy-tuloy na mapasa iyo ang suwerteng may kaugnayan sa salapi. Sa pag-ibig, wag awayin ang kasuyo upang wag masira ang mahalagang araw na ito. Mapalad ang 6, 15, 30, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kevalam.” Blue at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Paghandaan ang nalalapit na kaarawan. Lahat ay tumatanda, pero dapat may ipon ka para masabing may pinagkatandaan ka. Ang lahat ay nawawala, ngunit ang pinaka-mahalaga pa rin sa lahat ay dami ng salapi na maiiwan mo sa iyong mga mahal sa buhay. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guro-Deva-Om.” Silver at orange ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa negosyo, laging makiusap sa mga kliyente at lagyan ng lambing, upang mas madaling maisara ang bawat transaksyon. Sa pag-ibig, wag hayaang tumamlay ang pakikipag-ugnayan sa isang Capricorn – dagdag na sigla ang kailangan. Mapalad ang 1, 19, 28, 33, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahmeh-Aum.” Green at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pinansyal at career, tularan mo ang leon, laging nasa tuktok ng mataas na bundok. Sa pag-ibig, ipadama sa kasuyo na hindi ka napapagod, hanggang marating n’yo ang climax. Mapalad ang 7, 16, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Puranas-Manu-Om.” Yellow at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Pera-pera lang ang labanan. Kung sino ang maraming salapi, sa bandang huli siya pa rin ang maligaya at wagi. Sa pag-ibig ay ganoon din, madali mong mapapasunod sa iyong kagustuhan ang iyong kasuyo kung ikaw ang bread winner. Mapalad ang 4, 8, 32, 42, 27 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna.” Blue at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Habang may karelasyon, isipin mo pa rin ang future. Itabi ang perang ibinibigay sa iyo ng kasuyo, upang sa bandang huli may sarili ka na ring ipong pera at hindi umaasa sa iyong kasuyo na lagi ka na lang minamata. Mapalad ang 8, 15, 26, 34, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Om-Veda-Aum-Puranha.” Pink at orange ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Kahit na nabigo nitong nagdaang araw, wag pairalin ang galit. Sa susunod na diskarte, bastat naging mautak ka na, ikaw na ang magwawagi. Sa pag-ibig, tuldukan na ang pakikipag-relasyon sa isang Leo. Mapalad ang 1, 18, 27, 33, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Purple at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag pairalin ang ego at pride, lalo na sa pinansyal at pag-ibig. Magiging maligaya ka at sasagana, kung matututo kang magpakumbaba. Mapalad ang 1, 9, 27, 28, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sari-Kara-Om.” Pink at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hawak mo na ang tagumpay, ang kailangan lang ay mapanatili mo ito. Ipagpatuloy ang dating isitilo ng pamumuhay, simple lang at matipid. Sa pag-ibig, iwasan maging marangya ang pakikipag-date sa kasuyo. Mapalad ang 2, 13, 27, 33, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ava-Yara-Om.” Magenta at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Nahulog ka na naman sa bagong pagpapantasya. Tandaang hindi fairy tale ang buhay, kaya gumising ka na sa realidad, bago mahuli ang lahat. Alalahanin mong tumatanda ka na? Kailan ka ng maging praktikal sa lahat ng bagay. Mapalad ang 8, 17, 26, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong manrta: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Violet at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ituon ang isipan at damdamin sa mga gawaing may kaugnayan sa pagkakaperahan upang mas madali kang umunlad at yumaman. Iwasan ang pagpapabago-bago ng isip. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa kasuyong Cancer. Mapalad ang 4, 12, 15, 26, 36 at 45, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhar-Masya-Om.” Green at blue ang buenas.

