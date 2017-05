Makapag-aasawa pa bang muli? (2)

Sulat mula kay Edith ng Telegrafo, Tolosa, Leyte

Problema:

1. Mula ng mamatay ang aking asawa noong 2014 ay nagkanda-lugi-lugi na ang aming negosyo hanggang sa mabaon ako sa mga pagkakautang. Ang mga anak kong dating nagsisipag-aral sa private na eskuwelahan ay nailipat sa public school. Kaya masasabi kong simula ng mamatay ang mister ko nagkahirap-hirap talaga kami sa buhay.

2. Ang gusto ko ngayong malaman ay ganito kung anong paraan kaya ang dapat kong gawin

upang kami ay maka-survie? At sa palagay n’yo makapag-aasawa pa kaya ako para may makasama at may makatuwang ako sa buhay? October 5, 1989 ang birthday ko.

Umaasa,

Edith ng Davao City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Libra (Illustration 2.) ay nagsasabing sa ikalawang pag-aasawa, hatid ng isang lalaking Aquarius, susuwertehin ka na, uunlad at habang buhay na liligaya.

Numerology:

Ang birth date mong 5 ay nagsasabing pagkatapos ng mga paghiirap at mga tiisin, muli kang yayaman sa pagnenegosyo, katuwang ang ikalawang lalaking mapapangasawa mo na nagtataglay ng birth date na 10.

Luscher Color Test:

Mapalad ang kulay na silver, gray at pula. Ang nasabing mga kulay kapag lagi mong ginagamit ay magsisilbing pang-hatak ng suwerte at panghigop ng magandanng kapalaran lalo na sa materyal na bagay.

Huling payo at paalala:

Edith ayon sa iyong kapalaran kahit nawalan ka ng asawa, hindi ka pa rin dapat mawalan ng pag-asa, sapagkat sa taon ding ito ng 2017, isang lalaking nagtataglay ng initial na R.B. ang iyong makikilala. Siya ay isang negosyante ding tulad ng yumaon mong mister at ang ikinaganda nito ang nasabing lalaki ay matandang binata. Sa panahon ding itong nalalapit na tag-ulan, mai-in love siya sa iyo hanggang sa mabubuo ang isang matimyas at masarap na suyuan. Ang nasabing relasyon sa bandang huli ay mauuwi din sa pagpakasal at sa panahong mag-asawa na kayo, tuluyan mo na rin siyang makukumbinse na muling buhayin ang negosyong dating itinayo ng mister mo at kapag muli kang nakapagnegosyo, tiyak na ang magaganap – muling uunlad ang inyong kabuhayan hanggang sa tuluyan na uling yumaman ang inyong pamilya.

