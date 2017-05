Jessica Soho hinanap ang pamilya ng ‘lolang alipin’ Bandera

UMANI ng samu’t saring reaksyon ang huling sinulat ng yumaong Pulitzer Prize winning journalist na si Alex Tizon, tungkol sa naging alipin ng kanilang pamilya sa Amerika sa loob ng 56 taon–si Lola na tubong Mayantoc, Tarlac. Ang pamilya ni Lola dito sa Pilipinas, kabilang na ang natitirang nabubuhay niyang kapatid, eksklusibong nakapanayam ni Kapuso Mo, Jessica Soho host Jessica Soho para alamin pa ang kwento at pakikipagsapalaran ni Lola o Eudocia Pulido. Makisaya at tikman ang specialty sa mga fiesta! Sa Obando, Bulacan, subukan ang kanilang rellenong alimasag na hinahanda tuwing pista ng Nuestra Senora Salambao. Sa La Union naman, sa sarap daw ng Tinungbo, ginawan ito ng sariling pista. At ngayong Pahiyas Festival sa Quezon, ang bida sa kanilang hapag-kainan, pinais na itlog ng isda, patabol at suman. Samantala, sa bayan ng Hernani sa Eastern Samar, may tatlong magkakapatid na lalaki na nagbibitak-bitak at nangangaliskis ang balat sa buong katawan. Dahil dito, kung anu-anong masasakit na tawag at kuwento ang dinidikit sa kanila. Ano ang kanilang kondisyon? At paanong ang tatlong magkakapatid, pare-pareho ang sinapit? Tuklasin ang tagong yaman ng Galapagos ng Asya, ang Sibuyan Island sa Romblon. Isa sa pinagmamalaki nitong tourist attraction ang pagkalinaw-linaw at asul na asul na tubig ng isla ng Cresta de Gallo. Kumpletuhin ang biyahe sa pagbisita sa pinagmamalaki ritong Dagubdob Falls at Cantingas River. Saan aabot ang P50 mo? Si Yona, sa loob lamang ng 5 buwan, ang kanyang mga singkwenta pesos umabot nang mahigit P43,000! Paano nga ba niya ginawa ang kanyang P50 challenge? Abangan lahat ng ‘yan sa Kapuso Mo, Jessica Soho ngayong Linggo, pagkatapos ng Hay Bahay sa GMA.

