6 OPM icon sanib-pwersa sa #LoveThrowback2 hugot concert

HINDI maikakailang buhay na buhay pa rin ngayon ang OPM! Bukod sa dumarami ang mga kilalang celebrity na nagkakaroon ng album, mabenta rin ang mga ginaganap na concert sa kung saan-saang venue. Nakakatuwa ring makita ang mga veteran Pinoy performers na patuloy pa ring bumibida sa mga concert at live shows sa kabila ng pagdagsa ng mga baguhang singer na agaw-eksena sa music scene. Isa sa mga matagumpay na concert last year ay ang Valentine show na “#LoveThrowback” kung saan pinagsama-sama ang mga award-winning music icon sa bansa. In fairness, talagang sulit-sulit ang ibinayad ng madlang pipol sa concert na ito dahil sa bonggang production numbers ng mga featured artists. Kaya kung na-miss n’yo ito o gusto nyo’ng mapanood uli, markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil muli itong babandera on stage sa darating na May 27, 8:30 p.m. sa Philippine International Convention Center (PICC). Makakasama sa “#LoveThrowback2″ ang mga OPM Royalties na sina Ariel Rivera, Christian Bautista, Jinky Vidal, Nina, Joey G. (ng Side A), at Hajji Alejandro. Ang mga classic hits na “Sana Kahit Minsan” ni Ariel, “The Way You Look At Me” ni Christian, “Forevermore” ni Joey, “So Slow” ni Jinky, “Someday” ni Nina at “May Minamahal” ni Hajji ay ilan lang sa mapapakinggan n’yo sa “#LoveThrowback2″. Dinagsa ang show ng mga OPM lovers, kabilang na ang mga millennials at lahat sila ay nagkaisa sa pare-parehong emosyon at reaksyon nang marinig muli ang kanilang mga paboritong kanta mula sa kanilang mga idolo. Sila’y nakitawa at um-agree nang mabasa nila ang mga “hugot” lines pagkatapos ng mga kanta, na bahagi ng show na hindi dapat palagpasin ng lahat ng manonood. Hiniling ng publiko na magkaroon ng pangalawang concert ang “#LoveThrowback” sapagkat hindi lamang ito pang-Valentine’s Day. Ito ay maaaring mapanood nang paulit-ulit lalo na’t tumatalakay sa totoong buhay ang concept nito kung saan nararamdaman at nararanasan ng bawat tao sa buong mundo na mawalan, tumanggap at magbigay ng pangalawang pag-asa. Ang “#LoveThrowback2 The Repeat” ay produksyon ng Royale Chimes Concerts and Events Inc.. Available na ang mga ticket sa SM Tickets, Ticketnet at Ticketworld outlets. Maaari ring mag-text o tumawag sa 0905-5748694 (Calvin Neria). For inquiries and updates, follow RoyaleChimesConcerts sa Facebook at Instagram at RoyaleChimes sa Twitter.

