Mother Lily kay Ai Ai: You made me rich again!

SA nakaraang pa-victory party ng mag-inang Mother Lily Monteverde at Roselle Monteverde-Teo para sa cast ng “Our Mighty Yaya” kasama ang entertainment press/online writers at bloggers ay nabanggit ni Ai Ai delas Alas na puwede siyang tumuntong sa bakuran ng ABS-CBN para mag-guest sa mga show kung may ipo-promote na pelikula dahil wala namang GMA Films. Kinumpirma ng komedyana na gagawa nga siya ng pelikula sa Star Cinema, “Hindi po ako exclusive contract ng any movie outfit,” sabi ng komedyana. Pero kung gagawa siya ng programa o teleserye ay hindi pa raw puwede dahil may kontrata pa siya sa GMA na malapit nang mag-expire. Nabanggit din ni Ms. A na noong plano na niyang huminto sa showbiz ay sa Amerika na siya maninirahan at may ipon naman daw siya, pero kinausap nga siya ng manager niyang si Boy Abunda kaya nabago ang plano hanggang sa mapunta siya sa Kapuso network. At dahil malapit nang mag-expire ang kontrata ni Ai Ai sa GMA, tinanong siya kung may balak pa ba siyang bumalik sa ABS-CBN. “Gusto kong mag-freelance muna gusto ko kasing mag-soap, pero kung puwede na hindi ko iiwan ang Sunday PinaSaya (sa GMA).” At dahil gagawa siya ng pelikula na magiging entry sa Cinemalaya 2018 ang gusto niyang papel ay maging mayaman dahil ito palang ang hindi pa niya nagagampanan sa buong showbiz career niya. Hindi niya ikinokonsidera ang pagiging Presidente niya sa “Tanging Ina”, “Presidente ako pero hindi kami mayaman, bumalik kami sa dati naming buhay.” At ang peg daw ni Ai Ai sa pagiging mayaman ay si, “Mother Lily! a-hahaha! Ayoko ng mayamang maarte, puwedeng mayaman lang?” Komento naman ni Mighty Yaya sa sinabi ni Mother Lily na, “You made me rich again,” dahil nga kumita ang kanilang pelikula, “Sana bahagian niya ako ng yaman niya!” sabi ni Ai Ai. Samantala, ayon kay Mother Lily posibleng magkaroon ng part 2 ang “Our Mighty Yaya” dahil nabitin daw ang mga nakapanood na ng pelikula. Maganda naman kasi talaga ang pelikula at hindi hard sell ang comedy dahil talagang nangyayari sa araw-araw ang mga eksena nina Megan Young at Ai Ai na napakaga-ling sa pelikulang ito bilang si Yaya Virgie. Actually, kahawig niya ang itsura ng Hollywood actress na si Emma Thompson sa pelikulang “Nanny McPhee” na may malaking ngipin.

