Female star walang awa sa driver, puro itlog ang pinakakain By Cristy Fermin Bandera

NAKOW! Kung totoong nakakagat ng pinag-uusapan ang kanyang dila kapag pinagpipistahan siya ng malayuan ay siguradong bulol na ngayon ang isang kilalang female personality. Napagkuwentuhan kasi isang gabi sa isang malaking umpukan ang isang babaeng personalidad na kasama rin sa listahan ng mga artistang may zipper ang bulsa sa sobrang kakuringan. Madalas siyang magpalit ng driver, hindi nakatatagal sa karamutan niya ang nagmamaneho sa kanyang buhay sa araw-araw, bukod sa Tom Jones (read: gutom) na ang kanyang piloto palagi ay maramot pa siya sa oras. Kuwento ng isang miron sa umpukan, “Kung gaano siya kaganang kumain, e, ‘yun naman ang kakuriputan niya sa kanyang dribam! Naku, nakakaya niyang sikmurain na kain siya nang kain habang bumibiyahe habang lunok lang nang lunok ang driver at PA niya! “Wala siyang pakialam kung gutom na gutom na ang mga kasamahan niya, ang sarili lang niyang bituka ang iniintindi niya!” sabi ng aming impormante. Walang food allowance ang kanyang piloto, pinagbabaon lang niya ito ng lafang mula sa kanilang bahay, nakakaloka nga dahil ikinukuwento nito sa kanyang mga kasamahang driver na hanggang sa pagtulog nito ay amoy na amoy pa rin ng pobre ang nilagang itlog. “Paano nga, nilagang itlog lang ang ulam ng driver niya! Palaging ganu’n, nilagang itlog lang, kaya totoo nga siguro na hanggang sa pagtulog niya, e, naaamoy pa rin niya ang halimuyak ng nilagang itlog na palagi niyang baon! “Naku, ang lola n’yo talagang ito! Habang nagugutom ang driver at PA niya, e, lafang naman siya nang lafang kahit sa harap ng mga camera! Kasama ang kanyang mga dabarkads, e, puro mantika ang nguso niya sa sobrang kabusugan! “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo siya, isang klase ng birth stone ang namesung niya!” pagtatapos ng aming source.

