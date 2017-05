Kiko Estrada: Ayoko munang mag-lovelife, baka masira na ang ulo ko! Tigil na muna!

TRABAHO ang sentro ng utak ngayon ni Kiko Estrada. “Ayoko munang mag-lovelife. Baka masira ang ulo ko! Ha! Ha! Ha!” rason ni Kiko na mapapanood sa importanteng role sa Mulawin vs. Ravena.

Natatalo raw kasi ang puso ni Kiko ng kanyang utak kapag in love. “Tigil na muna! Nakadalawa na, eh. Kailangan ‘yung seryoso na!” rason ng Kapuso actor.

Ambisyon kasi ni Kiko na maging pinakamagaling na artista.

“‘Yung max (maximum) ko. ‘Yung kaya ko. Kasi kailangan ko munang i-voice out ‘yon para ma-attain ko. I need to believe in that to work hard for that. ‘Yun ang goal ko para sa sarili ko. Kung hindi ko kaya, okay lang.

“At least, I tried my best to get there. Magagaling po kasi ‘yung pamilya ko so kailangan mo ring maging magaling. ‘Yun ang point ko palagi. Kailangan kong maging magaling kasi magaling ‘yung nag-represent ng pangalan namin dati. I don’t wanna fail them out of respect,” paliwanag niya.

Sa MVR, kasama niya ang tiyuhin niyang si Joko Diaz.

“Ang galing niyang umarte!” saad ni Kiko. “May eksena na highlight doon na confrontation namin ni Manong Joko. Ang ganda, ang bigat. Sobrang dramatic ng scene.

“May drama part, action part. It’s jampacked with a lot of action and fantasy, kaya maganda ang show na ito,” sey niya.

So hindi siya patatalbog kina Derrick (Monasterio) at Miguel (Tanfelix) na parehong gaganap na taong -ibon sa Mulawin vs Ravena?

“Ha! Ha! Ha! Sana naman. May own path sila. I have my own and I am happy with their success!” diin ni Kiko.

Siguradong hindi rin patatalo si Kiko sa pagbibilad ng katawan ni Derrick sa bagong fantasy series ng GMA dahil may ipakikita rin naman siya. Tiyak matutuwa ang gay fans niya.

Ang isa pang gustong gawin ni Kiko ay gumawa ng isang indie na siya ang magdidirek. Magsasama raw sila ng father niyang si Gary Estrada.

“Payat na siya. Gusto ko nga masama siya rito dahil kasama siya sa unang Mulawin. Siya ang Hari ng Alconia,” sey ni Kiko.

Gagampanan ni Kiko ang role ng normal na tao na si Raphael. Gray kontrabida raw ang character niya na matagal na niyang pinangarap gawin. Wala pa siyang alam na makakaperaha.

Paano kung si Kim Rodriguez ang ipareha sa kanya?

“Okay lang. Tapos na ‘yon. Past is past! Ha! Ha! Ha! may boyfriend na ‘yon,” pambibisto ni Kiko sa dating karelasyon.