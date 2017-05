Emoterang aktres istorbo ang trabaho, sobrang daldal By Cristy Fermin Bandera

MARAMING nakakaaliw na kuwentong umiikot ngayon tungkol sa isang female personality na kilalang-kilala at matagal nang ine-enjoy ang kanyang buhay-showbiz. Mismong mga nakakatrabaho niya ang nagpapaikot ng mga kuwento ng kanyang kakuwanan, ibig sabihi’y kaartehan ng aktres, pero iniintindi na lang siya ng kanyang mga kasamahan. Taping. Nasa set na ang lahat ng kanyang mga kaeksenang artista, nagpapalitan na ng mga dayalog para sa rehearsal take, pero wala pa sa lugar ang female personality. Ilang balik na ang staff sa dressing room niya, oo naman siya nang oo na susunod na, pero pagkalipas nang mahabang panahon, e, wala pa rin siya sa set. “So, balik na naman ang staff sa dressing room niya, tinatawag na naman niya ang female personality dahil nakahanda na ang mga kaeksena niya. Oo raw, susunod na siya, pero hindi pa rin siya lumalabas ng dressing room! “Alam n’yo ba kung bakit? Daldal kasi siya nang daldal, kuwento nang kuwento sa mga kasama niyang fans sa dressing room niya. Ang dami-dami niyang kuwento, hindi matapus-tapos, kaya palaging nagiging malaking abala ang pakikipagdaldalan niya sa taping,” natatawang kuwento ng aming source. May ganu’n ngang sumpong ang sikat na female personality, kapag sinumpong siyang magkuwento ay ala nang makapipigil pa sa kanya, kung saan-saan napupunta ang kanyang mga istorya. “Ibang klaseng mag-trip ang babaeng ‘yun! Kapag nasimulan na niya ang pagkuda, parang wala nang bukas, kesehodang ang dami-dami pang kukunang eksena na kasama siya siyempre, dahil siya ang bida! “Marami siyang emote. Naghahalakhakan lang sila ngayon ng mga kakuwentuhan niya, pero maya-maya, bigla na lang siyang umiiyak. Kumpleto ang drama niya, di ba naman? May action, may comedy, may drama! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, walk in the park lang ang paghula kung sino siya, lalo na sa iyo, Bradly, dahil peborit mo siya!” pagtatapos ng aming impormante.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.