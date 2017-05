Sharon handang ibigay ang buhay sa 4 na anak…pero nilaglag naman si Kiko By Cristy Fermin Bandera

MARAMI ang nagtataka-naloloka tungkol sa mga pinaggagagawa ni Sharon Cuneta. Kung anu-anong emosyonal na mensahe kasi ang ipino-post ng Megastar, makahulugan ang mga ‘yun, kaya ang tanong ay kung nagpapakatotoo ba siya sa pagsasabing walang problema sa kanilang relasyon ni Senador Kiko Pangilinan? Kung meron nga ay bakit hindi pa raw diretsuhin ni Sharon ang kanyang nararamdaman, bakit kailangan pa niyang daanin ‘yun sa puro emosyonal na posts, mas magiging magaan daw ang lahat para sa Megastar kung magpapakatotoo na siya. Wala kasing naniniwala na pahinga lang ang dahilan ng pangingibang-bansa ni Sharon, hindi raw naman siya ganyan dati, kapag umaalis siya ng bansa ay bitbit niya ang kanyang mga anak. At sa pinakahuli niyang post na “I miss you… The only four people in the whole wide world I would give my life for,” ay nag-imbita na naman siya ng intriga. Kakambal kasi ng kanyang post ang picture ng kanyang apat na anak na sina KC, Frankie, Miel at Miguel. Nasaan daw sa eksena si Senador Kiko? Ibig daw bang sabihin ng Megastar ay ang apat lang niyang anak ang nami-miss niya, puwera ang kanyang mister, dahil hindi ito kasama sa retrato? Ang mga ganu’ng post ni Sharon ay pinagtatakahan ng publiko, kung para sa kanya ay balewala lang ang kanyang mga emote, dahil public figure siya ay pinag-iisipan ‘yun ng kakaiba ng mga taong nakasubaybay sa kanyang buhay at career.

