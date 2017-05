Arjo Atayde inasar-asar si Sylvia; nagparamihan ng acting awards

LIMANG taon palang sa showbiz si Arjo Atayde pero kulang sa sampu na ang natatanggap niyang awards kasama na ang nakuha niyang Best Supporting Actor of the Year para sa TV series na FPJ’s Ang Probinsyano sa katatapos na 48th Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards nitong Linggo.

Mukhang magkakatotoo ang sinabi niyang aabutan niya ang nanay niyang si Sylvia Sanchez sa mga natanggap nitong awards sa loob ng 27 years.

Kung hindi nagkakamali si Ibyang ay 20 trophies ang naka-display sa lagayan niya at natatawa nga siya kapag inaasar siya ng panganay niya dahil aabutan na raw siya sa bilang ng awards.

Salitan sa pagtanggap ng award kada buwan ang mag-ina dahil kakatanggap lang ni Ibyang ng Best Performance by an Actress (TV series) para sa seryeng The Greatest Love sa nakaraang 15th Gawad Tanglaw noong Abril 25. At nitong Linggo nga ay si Arjo.

“Loko ‘tong si Arjo, eh. Sabi niya, ‘Ma, nakailang awards ka na nga in your 27 years? Less than 20 trophies? Ako, in 5 years, less than 10 trophies na.’

“Ganyan ako asarin ng anak ko, e, mukhang magkakatotoo naman kasi isipin mo, limang taon palang siya sa showbiz, magsasampu na ang awards niya, e, ako, wala pang 20 in 27 years, kumbaga wala pang kalahati sa itinagal ko sa showbiz,” masayang kuwento ng proud mom ng aktor.

Hindi kami nakarating sa nasabing event kaya hindi pa namin nakakausap si Arjo, “Naku, masaya ‘yun, kasi ito talaga ang gusto niyang mangyari kaya niya pinagbubuti ang trabaho niya kasi gusto niyang may mapatunayan,” sabi p a ni Ibyang.

Nabanggit din ng bida ng The Greatest Love na, “Oy, ‘wag n’yo kalimutan, si Ria (Atayde), natitiyak ko, magkaka-award din ‘yan, alam ko nakikita ko kasi na malaki ang improvement niya sa acting sa My Dear Heart. Maraming nagte-text at tumatawag sa akin, marunong daw umarte si Ria kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng bu-mabati.”

Oo nga, baka next year, sina Ibyang, Arjo at Ria na ang hahakot ng awards.

Dagdag pa ang isang anak ni Sylvia na si Gela Atayde na iba naman ang career path, nahihilig ito sa hiphop dancing. Kasama siya sa Poveda Enciende group na nakapag-uwi ng championship award sa nakaraang Dance Worlds 2017 na ginanap sa Orlando, Florida last month din.

“Masaya ako Reggee kasi may kanya-kanyang career path ang mga anak ko, natutuwa ako sa achievements nila,” say pa ng aktres.

Marami pa sana kaming pag-uusapan ni Ibyang pero kailangan na niyang magpaalam dahil papunta na siya ng gym, “Nu’ng natapos na ang TGL, akala ko, makakapagpahinga na ako kasi hindi na ako gigising ng maaga para sa taping ko, hindi pa pala. Mas mahirap ang ginagawa ko ngayon kasi araw-araw akong nadyi-gym, kailangan kong magpapayat, kailangan kong maging firm,” masayang sabi sa amin ni Ibyang.

Malapit na kasing ilabas ang billboard niya sa major highways sa Metro Manila at probinsya para sa kanyang endorsement.

“E, nakakahiya, baka masira ‘yung produkto sa akin kasi hindi believable ang itsura ko. Baka sabihin, ‘Bakit ninyo kinuhang endorser si Sylvia, e, ang taba-taba, dambuhala. Siyempre, sino naman magtitiwala no’n?

“Kausap ko nga ‘yung may-ari ng produkto, sabi ko, ang hirap palang maging endorser ng produktong ganito, kailangan well-maintained ang katawan mo, ang mukha mo, basta lahat kasi paano bebenta ang produkto?

“Saka first time kumuha ng endorser itong may-ari kaya na-pressure ako bigla kasi di ba, first time, baka pumalpak, nakakahiya. E, dalawang taon ang kontrata ko, so in two years, kailangan sexy talaga ako, ang hirap gawin, ha!” masayang kuwento niya sa amin.

At ang gastos din, dahil sa sosyal pang hotel nadyi-gym si Ibyang, samantalang kumpleto naman sila ng gamit sa bahay.

“Naku, pareho na lang kayo ni Art (asawa niya), pag-untugin ko kayo, eh! Bakit daw kailangan ko pang magpunta sa malayo, e, merong gamit naman dito. Iba pa rin kasi sa gym,” natawang sabi niya.