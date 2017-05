Horoscope, May 17, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Blessing in disguise ang magaganap dahil sa mga pagkakautang mapipilitan kang magpayaman. Sa pag-ibig, ang tampuhan ngayon ay mapapalitan ng mas maalab na romansa sa kinabukasan. Mapalad ang 1, 8, 19, 22, 30, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Gary at lavender ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Laging maging positibo ang isipan upang lalo pang lumaki ang kinikita. Sa pag-ibig, kung lagi kang nag-iisip ng di maganda, paano ka makakasumpong ng panghabangbuhay na ligaya? Mapalad ang 8, 19, 29, 33, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Blue at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Tapusin agad ang mga nakabinbing gawain upang umaliwalas ang isipan. Sa pag-ibig, bilisan ang paglilinis ng silid at buong kabahayan, darating ang kasuyong matagal mo nang hinihintay. Mapalad ang 6, 12, 19, 21, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Trata-Savitra-Om.” White at green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Sa araw na ito patuloy ang dating ng suwerte at magandang kapalaran. Subuking makipagsapalaran sa ibayaong dagat dahil may pangako roon ng mabungang kabuhayan at masarap na love life. Mapalad ang 7, 9, 20, 27, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Silver at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Romantikong relasyon ang dulot ng patuloy na pag-init ng panahon. Laging maglalabas ng bahay upang makatisod ng isang mas maalab na suyuan. Sa pinansyal, dagdag na salapi ang biglang matatangap. Mapalad ang 2, 7, 25, 33, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agla-Om” Yellow at balck ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)— Wag ma-guilty sa mga bagay na hindi napagwagian. Ganyan talaga ang buhay, may nanalo at may natatalo. Sa susunod na laban, siguradong makakabawi ka rin. Pansamatala, i-prioritize muna ang relasyon at ang pamilya. Mapalad ang 7, 13, 25, 34, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om.” Orange at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)—Kusang magbabalik ang nakaraan! Sa pag-ibig, muling titibok ang puso sa isang Libra. Sa pinansiyal, muling buksan ang dating kalakal na nagbigay ng malaking kinikita. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 48. “Aum-Bhanah-Dosya-Om.” Green at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Sa pamamagitan ng masayahing aura, kikita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, lalong iinit ang relasyon kung patatawanin at ibibili ng ice creams ang kasuyong Aquarius. Mapalad ang 5, 14, 27, 35, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Red at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Tubig ang taglay na elemento ng Scorpio kaya sa sandaling pumasok ang tag-ulan, tuloy-tuloy nang magsisimula ang suwerte at magandang kapalaran. Sa pag-ibig, lalong mag-iinit ang pagmamahalan, kung yayain ang kasuyo na mag-night swimming. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vid-Hunan-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Madaling masusulusyunan ang problema kung magiging payapa ang isipan. Iwasan ang mga intriga at siraan. Sa pag-ibig, sumakay ka lang nang sumakay sa daloy ng damdamin hanggang dalhin ka nito sa isang maligayang relasyon. Mapalad ang 3, 6, 25, 34, 42, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Govinda-Om.” Blue at violet ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Iwasang maging mabait sa iba at pagkatapos ay masungit ka naman sa sarili mong pamilya. Itigil na ang ugaling ipokrita. Magpakatotoo upang habangbuhay kang umunlad at lumigaya. Mapalad ang 4, 17, 22, 32, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: Aum-Kubera-Om-Mayabeeja.” Black at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Sa pagtanggap ng mga kahinaan, mas lalo kang magiging matatag. Sa pag-ibig, bahagi ng buhay ang pagkakamali, patawarin ang kasuyo na humihingi naman ng sorry. Mapalad ang 4, 6, 10, 19, 33, at 40, Mahiwaga mong mantra: “Om-Dhipana-Om” Green at beige ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Magiging abala ang araw na ito. Siguraduhing ang lahat ng pipiliin mong gawin ay may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, panatiliin ang pakikipagrelasyon sa isang Cancer. Mapalad ang 4, 6, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kedemel-Hagiel.” Yellow at violet ang buenas.

