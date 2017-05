Horoscope, May 16, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Simpleng selebrasyon na lang ang dapat para makatipid. Alalahanin mong malapit na ang pasukan ng mga bata sa eskuwela. Sa pag-ibig, tuloy ang nakakikilig na romansa habang pumapasok ang panahon ng tag-ulan. Mapalad ang 1, 4, 8, 22, 31, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Sha-Riga-Pad-Me-Om.” Yellow at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Isang makulit na kasama ang magpapainit ng ulo! Hindi mo na siya dapat pansinin. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa kasuyong may kayumangging kulay ang balat. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Tara-Beha-Jovecal.” Blue at white ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Mahirap magbago ng career! Ang mahalaga, makaipon ng maraming-maraming pera, upang magamit sa naiisip na negosyo. Sa pag-ibig, tuloy pa rin ang relasyong matagal mo nang balak na takasan. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Sakra.” Indigo at mint green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Mag bagong buhay ngayon! Sa pinansyal, bagong diskarte at bagong kalakal na may kaugnayan sa komunikasyon ang magpapayaman. Sa pag-ibig, tuloy ang masayang pakikipag-relasyon sa isang Sagittarius. Mapalad ang 5, 9, 19, 28, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Tara-Beha-Jovecal.” Gray at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Kapag dumating na ng husto ang tag-ulan, asahan mong maraming suwerte at magandang kapalaran ang kusa na ring darating. Sa pag-ibig, upang lalong mag-init ang pagmamahalan, yayain ang kasuyo na maligo sa ulan. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vid-Hunan-Om.” Green at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa kabila ng tagumpay may darating pa ring kalungkutan. Laging magdasal! Sa pag-ibig, tanggapin na ang inaalok na pag-ibig ng isang Sagittarius. Mapalad ang 9, 12, 15, 24, 33, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Durate-Rebus-Om-Durate.” Yellow at pink ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Iwasan ang tukso upang hindi mapahamak. Sa pinansiyal, ituon ang lakas at isipan sa mga bagay na pagkaka-perahan, likas kang suwerte sa pag-ibig at materyal sa panahong ito ng Taurus. Mapalad ang 5, 13, 24, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sahatsha-Sarva-Om.” Silver at beige ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Kapag ang isang Libra ay masaya, masasayang kapalaran din ang mapapasa kanya. Sa pinansyal, pangiti-ngiti lang ang dapat upang dumami pang lalo ang salapi. Sa pag-ibig, ngiti ang magsisilbing gamot sa pusong nalulungkot. Mapalad ang 1, 8, 10, 29, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Yantara-Pad-Meom.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Aksyon ang dapat upang lumigaya. Kung hindi ka kikilos paano darami at lalago ang pera? Sa pag-ibig, sunggaban ang inaalok na pakikipag-date ng isang Cancer. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Secundus-Nulli-Secunda.” Violet at maroon ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — May pangangalakal na magaganap sa malayong lugar. Dagdag na puhunan ang dapat upang lalo pang lumago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, sa malayong pook may lihim na romansang naghihintay. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 35, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Namah-Mitra-Om.” Pink at yellow ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi puwede ang masyadong mabait! Kapag nagbabait-baitan, lalo ka lang aapihin. Sa pag-ibig, pag-aralan nyo ng kasuyo ang inuugali ng mga mayayaman at iyon ang inyong kopyahin upang yumaman din kayo. Mapalad ang 2, 16, 24, 37, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Rama-Om.” Green at blue ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag advice ng advice sa mga kaibigan, dahil sa bandang huli ikaw pa ang mapapasama. Ganon talaga ang buhay! Sa pag-ibig, isa lang ang makakaunawa sa iyo ng lubos ang kaibigang Virgo. Mapalad ang 5, 17, 26, 35, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhagava-Gita-Om.” Black at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag makinig sa mga walang kuwentang tao, sa halip laging makipagkuwentuhan sa mga mapera, sa bandang huli magiging mapera ka rin. Sa pag-ibig, isa lang ang dapat pakinggan – ang kasuyong Virgo. Mapalad ang 6, 9, 12, 16, 38, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dasa-Om-Sol.” Green at purple ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.