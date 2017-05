Sa abroad aasenso

Sulat mula kay Karen ng Lima, Pastrana, Leyte

Dear Sir Greenfield, Tapos ako ng kursong nursing at marami na akong napasukang ospital pero wala rin pong nangyayari sa akin sa halip nababaon pa ako sa mga pagkakautang kasi nga po maliit lang ang suweldo ko. Nahihiya na nga po ako sa mga magulang ko kasi sa kanila ako nangungutang at umaasa kapag nagigipit ako, gayong pinag-aral na nila ako ay umaasa pa rin ako sa kanila hanggang ngayon. Itatanong ko lang sana kung sakali bang mag-aplay ako sa abroad, may pag-asa kaya akong maka-alis at magkaroon ng magandang buhay sa ibayong dagat? July 1, 1989 ang birthday ko.

Umaasa,

Karen ng Pastrana, Leyte

Solusyon/Analysis:

Palmistry;

Sadyang kitang-kita ang malinaw, malawak at maraminng Travel Line (Illustration 1-1 arrow 1. arrow 2.) sa iyong palad. Ibig sabihin kung lakas loob kang mag-aaplay sa abroad kaysa dito lang sa ating bansa mamasukan, tiyak ang magaganap, sa takdang panahong inilaan ng kapalaran, may isang mabunga at mabiyayang pangingiang bansang mararanasan.

Cartomancy:

Ten of Diamonds, Seven of Hearts at King of Hearts ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing sa tulong ng isang lalaking hindi rin iba sa iyo, maaaring kamag-anak mo o dati mo ng kakilala, sa taon ding ito ng 2017 sa buwan ng Hulyo o kaya’y Oktubre, may isang mabunga at mabiyayang pangingibang bansang itatala sa iyong kapalaran.

Itutuloy…

