Dating child actor balik sa pagbibisyo, utak bumigay na By Cristy Fermin Bandera blind item

HANGGANG ngayon pala ay hindi pa rin tinatantanan ng isang kilalang aktor ang bisyong sumira sa kanyang buhay at karera. Nagkawindang-windang na nga ang kanyang buhay na malapit na niyang ikinapahamak pero wala pa rin siyang natututuhang leksiyon sa pangyayari. Sa isang komunidad ay madalas pa rin siyang makita, may regular siyang pinupuntahang bahay, marami silang magkakabarkadang nagkikita-kita sa nasabing lugar. Sabi ng isang source, “Sayang na sayang ang batang ‘yun, magaling pa naman siyang umarte, pero nagpatalo siya sa pagbibisyo. Napag-iwanan na siya ng mga kasabayan niya! “Du’n sa lugar kung saan siya nakatira, e, palagi pa rin siyang nakikitang nakatunganga na kulang na lang na makipag-usap siya sa hangin. Kung minsan naman, e, lakad siya nang lakad, kung saan-saan siya nakararating, pero wala namang direksiyon. “Bumigay na siya, parang ayaw na talaga niyang magbago, nawalan ng saysay ang mga kaibigan niyang nagpapayo sa kanya na magbagung-buhay siya! “Nagbago naman siya, impernes, pero nagbago lang siya ng pagkukunan,” inis na kuwento ng aming impormanteng hinayang na hinayang sa dating child actor. Nagsawa na rin ang pamilya ng aktor sa pagiging pasaway niya. Nangawit na ang kanilang dila dahil wala namang pinakikinggan ang magaling pa naman sanang umarteng male personality. “Talagang gumagawa siya ng mga kalokohan para lang isingit ang pagbibisyo niya. Nangungutang siya sa kanyang mga kaibigan at co-stars sa pangako na iiwas na siya sa pagbibisyo, pero ‘yun naman pala ang ipinang-iiskor niya. Sayang na sayang siya!” pagdidiin pa ng aming source. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, katunog ng apelyido niya ang pinaglalagyan ng “Sharon Stone,” magkaiba lang ang bigkas nu’n, promise!

