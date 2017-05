Horoscope, May 15, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Isang nilalang na naka-suot ng kulay pula ang magbibigay sa iyo ng malaking suwerte sa araw na ito. Kung ikaw ay isang babae, isang lalaki ang biglang darating, may masarap na romansang mararansan. Kasabay din nito, mabilis na madagdagan ang iyong salapi at kinikita. Mapalad ang 7, 18, 25, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Vigraha-Om.” Green at black ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Maraming mapupulot na aral sa araw na ito. Mare-realize mong madali pala talagang maubos ang pera. Sa pag-ibig, wag pulutin ang isang nilalang na kakalat-kalat pero wala namang pinag-aralan. Ipapahamak ka lang niya. Mapalad ang 4, 8, 11, 17, 24, at 40. Mahiwag among mantra: “Agla-Aum-Aum”. Blue at gray ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) —Iwasan ang mga taong mainitin ang ulo. Sa mga mababait at walang kibong mga nilalang ka makipag-transaksyon upang hindi ka mapahamak. Sa pag-ibig, piliin ang isang nilalang na cute, tahimik at neat. Mapalad ang 7, 18, 26, 35, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Speculum-Meum-Meun-Speculum.” Red at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) —Tanging ikaw ang makapagpapabago ng sariling kapalaran. Panahon na upang itakda at isulat sa malinis na papel, ang iyong mga pangarap. Sa pag-ibig, tumuklas ng ibang paraan sa romansa, upang hindi ma-boring ang minamahal. Mapalad ang 7, 18, 25, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Vigraha-Ananda.” Green at black ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag sarilinin ang problema. Kung hindi ka lalapit sa isang kadugo o kapamilya, paano mo malulutas ang suliraning pang-pinansyal? Sa pag-ibig, ibahagi sa iyong kasuyo ang nararamdamang takot at pagaalala. Mapalad ang 2, 11, 26, 28, 34 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Jahur-Veda-Om”. Blue at white ang buenas.

Leo – (July 23-August 22) — Wag maging sentimental! Kung hindi kakalimutan ang mga nagdaang kabiguan, paano makapagsisimula ng bagong pagkakakitaan? Sa pag-ibig, kalimutan ang mga relasyong nagdulot ng pagluha, maghanap ng bagong kasuyo ngayon na! Mapalada ng 4, 15, 26, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Na-Me-Om.” Yellow at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Walang ibang magbibigay ng magandang kapalaran kundi ang sarili mo rin. Wag kang umasa sa suwerte. Magsimula ng magsikap ngayon. Sa pag-ibig, wag umasa sa mga kaibigan, ikaw ang dapat na gumawa ng aksyon. Mapalad ang 7, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Puranas-Manu-Diayanas-Om.” Gray at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) —Iwaksi ang galit sa puso. Sa lahat ng araw kailangang maging maibigin ka. Kung laging in love, mas madaling susuwertehin at magtatamo ng magagandang kapalaran. Mapalad ang 6, 9, 27, 33, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhargo-Apoyo-Om.” Maroon at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Kapag nanatili kang matuwid at maayos, sa pinansyal at pag-ibig lalo kang uunlad at magiging maligaya. Mapalad ang 3, 12, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Amara-Ananda-Om.” Red at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Iwasan ang labis na pagtulong sa kaibigan. Sa bandang huli kung sino pa ang pinapautang mo sila pa ang magsasabi sa iyo na masama kang tao. Sa pag-ibig, maganda ka lang at mabait kapag nabibigyan mo ng materyal na bagay ang minamahal. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Salva-Me-Om”. Blue at violet ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Upang lumigaya kailangang makuntento ka. Wag maghangad ng kung ano-ano. Sa halip isang simple at masayang pamilya ang hangarin, sa ganyang paraan, mas magiging maunlad at mas magiging maligaya ka. Mapalad ang 4, 16, 22, 25, 43 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Mohah-Molkah-Om.” Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Upang matahimik na ang mundo mo, iwasan gawin ang mga bagay na gustong-gusto mo. Subukan mong gawin yong ipinapagawa sa iyo ng mahal mo sa buhay. Makikita mo, higit kang uunlad at mas magiging maligaya sa sandaling naging masunurin ka sa iyong mga magulang. Mapalad ng 4, 10, 19, 33, 35 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Verbana-Hastana-Om.” Yellow at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kailangan talagang magsakrispisyo para sa pamilya! Mag-ipon para sa kinabukasan ng anak at magiging anak pa. Sa pag-ibig, i-sacrifice ang sariling kaligayahan, alang-alang sa iyong kasuyo na mapaghanap. Mapalad ang 2, 17, 25, 34, 41 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We”. Green at orange ang buenas.