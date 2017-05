Female celebrity matindi ang libido, nababaliw ang mga lalaki By Cristy Fermin Bandera

PANALUNG-PANALO pala ang kahit sinong makarelasyon ng isang kilalang female personality dahil sa sobrang pagkaaktibo ng kanyang libido. As in! Kahit nu’ng bagets pa ang girl ay kalat na kalat na ang kuwento tungkol sa kanyang mga sexcapades. Bumibiyahe siya sa langit ng kaligayahan kahit hindi niya naman karelasyon ang kanyang partner. Nakukuha siya sa kantiyaw, sa mga pustahan, mabilis siyang magdesisyon. Wala siyang pakialam sa kung anuman ang sasabihin ng iba sa kanyang mga pinaggagagawa. Kuwento ng isang source, “Naku, wala nang maitatago sa kanya ang mga co-stars niya sa isang network. Lahat sila, e, nasilipan na ng babaeng ‘yun! Alam na niya kung sinu-sino ang duty free, ang taga-Dakota Harrison, wala nang makapagkakaila sa kanya! “Nakakaloka ang babaeng ‘yun! Super-active talaga ng kakyondian niya, parang hindi siya makatatagal na walang makasama sa pagbiyahe sa dako pa ru’n ng happiness. “At napakasimple lang niya, ha? Very deceiving ang lowkah! Sino nga ba ang mag-aakala na sa kasimplehan niyang ‘yun na para siyang inosente, e, ang dami-dami na pala niyang naka-partner in heaven!” tawa nang tawang kuwento ng aming impormante. Palaging bumibida ang kanyang pangalan sa umpukan ng mga kalalakihan, walang nagsasabing kailangan pa siyang turuan, dahil siya pa nga ang nagiging teacher sa kama ng mga nakakatsuktsakan niya. “Ibang klase ang girl na ‘yun! Kung ano ang kasimplehan niya, e, ‘yun ang tindi ng mga ginagawa niya sa kama. Kaya naman ang lahat ng nakakachurvahan niya, e, naloloka sa kanya! “Nandiyan pa rin siya hanggang ngayon, pero mukhang hindi na siya mahilig sa sexcapades, may boyfriend na kasi siya na may kasyubaan nu’ng una, pero napakapayat na ngayon. Alam na! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilala n’yo siya, magaling siyang kontrabida, di ba naman?” pagtatapos ng aming source.

