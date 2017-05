‘Sharon matiisin at martir pero pag bumigay, yun na yun! Panggulat! By Cristy Fermin Bandera

MARAMI nang nahihiwagaan sa biglaang pag-alis ni Sharon Cuneta. Ang Megastar na hindi masaya sa pangibang-bansa na hindi kasama ang kanyang mister at mga anak ay nakatitiis ngayon nang mag-isa. Lalo pang nagdududa ang publiko na meron siyang matinding pinagdadaanan dahil sa kanyang mga ipino-post na hindi man direkta ay meron namang hugot, may pinanggagalingan, kaya kinukuwestiyon ng mga kababayan natin ngayon ang pagsasama nila ni Senador Kiko Pangilinan. “Gaga ba naman si Sharon na magpo-post ng mga ganu’n kung wala siyang dinadala sa dibdib niya? Siya na mismo ang nagsasabi na ayaw na niyang umuwi, ano ‘yun, lokohan lang ba ‘yun? “Kapag ganyan si Mega, e, siguradong may nararamdaman ‘yun, hindi siya aalis na hindi kasama ang mga anak niya, hindi siya makatitiis!” komento ng isang kausap namin na malapit sa singer-actress. Isang araw ay huwag na tayong magugulat kapag bumigay na si Sharon. Nandiyan na ang mga pasakalye sa mga nangyayari sa personal niyang buhay. May malalim na dahilan ang paglayo niya sa kanyang pamilya. “Matiisin si Sharon, martyr ding magmahal ‘yun, e! Tatakpan niya ang mga nangyayari, pero kapag bumigay na siya, e, ‘yun na ‘yun! Wala nang makapipigil pa sa kanya. Palagi namang ganu’n si Mega, nanggugulat!” sabi pa ng aming source na nakakikilala sa singer-actress nang malaliman.

