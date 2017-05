Kailan magkaka-girlfriend? (2)

Sulat mula kay Bernard ng San Vicente, Likoan, Metro Cebu

Problema:

1. May mga girlfriend at iyong iba ay may mga asawa na ang mga kaibigan ko at mga pinsan ko pero ako sa edad kong 35 na sa darating na September 25, ay ni minsan ay hindi ako nagka-grlfriend. Ito ang dahilan kung kaya naisipan kong sumangguni sa inyo, upang itanong kung kailan kaya ako magkaka-girlfriend?

2. May nililigawan akong babae sa ngayon na isinilang noong February 11, 1984, tulad ko single siya. Nais ko sanang malaman kung may pag-asa kaya na maging girlfriend ko siya? At kung magkaka-girlfriend na ako at sasagutin nya na ako magiging masaya at maligaya kaya ang bubuuin naming pamilya?

Umaasa,

Bernard ng Cebu

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Libra (Illustration 2.) ay nagsasabing ka-compatible mo ang babaing kasalukuyan mong nililigawan na nagtataglay ng zodiac sign na Aquarius, sa dahilang ang Aquarius at Libra ay may iisang elementong tinataglay – ang elementong hangin. At sa sandaling medyo humangin na sa buwanng Hunyo hanggang Hulyo dahil papalapit na ang tag-ulan, tunay ngang kapwa kayo susuwertehin, hindi lang sa pag-ibig kundi sa halos lahat ng aspeto ng buhay.

Numerology:

Ang birth date mong 25 at 11 naman ang babaing nililigawna mo ay nagkataong tugma at compatible din sa isa’t-isa, dahil kapyo nagtataglay ng planetang Moon-Neptune. Ibig sabihin sa sandaling naging girlfrend mo siya, – makabubuo kayo ng isang romantiko at maligayang suyuan.

Luscher Color Test:

Upang mas madaling mahulog ang loob sa iyo ng babaing nililigawan mo mas mainam kung reregaluhan mo siya ng damit na kulay puti, green o kaya’y yellow. Sa nasabing regalo, mas madami mo na siyang mapapasagot ng “Oo”.

Huling payo at paalala:

Bernard ayon sa iyong kapalaran, bilis at lakas ng loob ang susi upang ikaw ay magka-girlfriend. Kaya kailangan pagkatapos mo siyang regaluhan ng nasabing damit na kulay green, puti o kaya’y yellow, agad-agad wag ka ng mag-aksaya ng panahon, magtapat ka agad ng iyong pag-ibig. Kapag nagawa mo yan, tiyak nag magaganap, tulad ng nasabi na sa taon ding ito ng 2017 sa buwan ng Hunyo o kaya’y Hulyo, bago sumapit ang edad mong 35, magkaka-girlfriend ka na hatid ng isang babaing medyo chubby ang pangangatawan na siya na ring makakasama mo sa pagbuo ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya.

