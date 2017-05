Daryl Ong madrama ang buhay, may hugot sa nawalay na anak

SA kauna-unahang pagkakataon, nag-open ang Kapamilya singer at tinaguriang Prince of Teleserye Themesong na si Daryl Ong tungkol sa kanyang anak.

Nasa pangangalaga ng kanyang ina ang bata na 9 years old na ngayon at naka-base na sa Amerika. After more than three years ay nagkita uli sila ng bagets – salamat kay Vice Ganda at isinama raw siya sa US tour nito.

“Recently nakita ko ‘yung anak ko na three years kong hindi nakita dahil nasa States. Isinama ako ni Vice sa US tour kaya sabi ko sobrang pasalamat ko kay Vice at sa TFC dahil kung hindi pa ako nasama sa hindi ko alam kung kailan pa ako magkakaroon ng chance makaluwas at makita ‘yung anak ko,” simulang kuwento ni Daryl sa presscon ng first major concert niyang “DARYL sONGs” .

Isa sa mga reason kung bakit nag-join si Daryl sa The Voice ay para iparating sa kanyang anak na mahal na mahal niya ito at gusto niyang maging proud sa kanya ang anak.

“Medyo hindi po okay ‘yung hiwalayan namin ng mom niya three years ago. So nag-States sila, actually hindi ko po alam, nagulat na lang ako na nasa States na sila so ‘yun since then medyo malabo ‘yung communication.

“Kaya ako sumali ng The Voice na iyon ‘yung way na [ipaabot ko] isa siya sa inspirasyon ko, na baka maging proud pa rin siya sa akin kahit wala man ako sa tabi niya,” aniya pa.

“Well sa ngayon siguro mas lalo ko pang pagbubutihan ‘yung career ko and mas bigyan pa ng importansiya ‘yung bawat opportunity na dumarating sa akin para mas umangat pa ako kung saan man ako ngayon. Who knows baka magkaroon ulit ako ng chance para magka-show doon.

“Kung hindi naman, kung ma-establish ko na ‘yung sarili ko talaga, I can afford na pumunta doon just for vacation,” pahayag pa ni Daryl na puring-puri ni Gary Valenciano sa version niya ng “How Did You Know” ang theme song ngayon ng seryeng Ikaw Lang Ang Iibigin.

Samantala, looking forward na ang madlang pipol sa nalalapit na concert ni Daryl na “DARYL sONGs” sa Music Museum ngayong May 19, “Sobrang overwhelming, sobrang exciting, at the same time medyo kinakabahan kasi ito ‘yung unang major concert na produced ng Star Music for me.”

Handog ng ABS-CBN Events at Star Events, tampok sa “DARYL sONGs” ang isang gabi na punumpuno ng mga nakaka-in love na mga awitin ng ASAP Soul Sessionista mula sa kanyang mga orihinal na kanta at sikat na mga covers.

Pinasikat ng The Voice of the Philippines Season 2 alumnus ang ilan sa mga awitin na naging bahagi rin ng official sound track ng mga pinakamalalaking ABS-CBN teleserye nitong mga nakaraang taon. Kasama dito ang “Basta’t Kasama Kita”at “Ikaw” mula sa FPJ’s Ang Probinsiyano, “Ikaw Na Nga” mula sa Bridges of Love, “To Love Again” mula sa Til I Met You at “Stay” mula naman sa On The Wings of Love.

Maraming kaabang-abang na peformances ang magpapasaya sa manonood ng musical concert na ito kasama ang mga special guests na sina Jay R, Jona, Thor at Vice Ganda. May special performance rin ang Voices of 5. Kasama si Daryl sa grupong ito with Daryl Reyes, Solomon Glass, Johann Mendoza at Walton Zerrudo.

Para sa ticket, tumawag sa Ticketworld (891-9999) at sa Music Museum (721-6726). Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Starmusic.ph, Facebook.com/starmusicph, o sundan ang @starmusicph sa Twitter at Instagram.