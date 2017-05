Horoscope, May 14, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Habang namumulaklak ang mga punong kahoy sa gilid ng highway tuloy-tuloy ring darami at lalago ang salapi. Sa pag-ibig, panahon na upang buhayin ang nanlalamig na relasyon, yayain siyang mag-swimming. Mapalad ang 5, 14, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ananda-Om.” Red at silver ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Bawasan ang pagdadamot. Hindi ang pagiging makunat ang sekreto ng kaligayahan, kundi ang pagiging mapagkalinga at mapagmahal sa kapwa. Sa pag-ibig, wag pahindian ang mga mahal sa buhay, ikaw lang ang maasahan nila. Mapalad ang 9, 18, 27, 36, 39, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dabra.” Pink at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sundin ang dinidikta ng damdamin. Sa pag-ibig wag magpadaig sa rason, gamitin ang emosyon. Sa pinansiyal, haluan ng landi at libog ang pagbebenta ng iyong mga produkto upang mas madali kang makabenta at yumaman. Mapalad ang 5, 19, 23, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Rata-Vada-Om.” Violet at magenta ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Wag masyadong mag madali. Hindi lahat ay nakukuha sa bilis. Matutong maghintay. Sa pag-ibig, wag kulitin ang kasuyo, hayaan mo lang siyang kusang bumigay. Mapalad ang 5, 14, 23, 31,41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Gita-Om.” Silver at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Huwag kulitin ang tadhana, ang pag-unlad at pagyaman ay kusang darating sa takdang panahong inilaan. Sa pag-ibig, yayain ang kasuyo sa isang lugar na malapit sa nature upang lalong sumarap at lumawig ang relasyon. Mapalad ang 2, 7, 22, 36, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Gosvami-Om.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Wag damdamin ang nakaraang kabiguan. Mag-move on ka, muling balikan ang mga bagay na may kaugnayan sa pagpapayaman at pagmamahal sa pamilya. Mapalad ang 7, 18, 26, 35, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Speculum-Meum-Speculum.” Red at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — May malaking selebrasyong naghihintay. Magpakasaya ka! Sa pag-ibig at pinansyal, magpasalamat sa Dakilang Lumikha sa mga nakamit na biyaya, magbigay ng limos sa mga nangangailangan. Mapalad ang 1, 9, 14, 23, 33 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Jana-Kaliyuga-Om.” White at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ituloy ang binabalak na pagsisimba sa isang malayong lugar upang lalo pang dumami ang suwerte at magandang kapalaran. Sa pag-ibig, akitin ang minamahal sa pamamagitan ng tatlong pulang rosas. Mapalad ang 6, 9, 24, 33, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Amara-Ananda-Marga-Om.” Lilac at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansiyal, kapag naging tapat at mapagmahal sa iyong pamilya at sa iyong kasuyo, lalo kang uunlad at magiging maligaya. Mapalad ang 3, 12, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Amara-Ananda-Om.” Red at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Likas kang suwerte hindi mo lang napapansin! Makipag-sapalaran mula sa ika-15 ng Mayo hanggang sa ika-3 ng Setyembre. Makikita mo may malaking panalo bubulaga sa iyo. Sa pag-ibig, isang Virgo ang nagnanasa sa iyong kagandahan! Mapalad ang 3, 6, 27, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sucti-Sutras-Om.” Lilac at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansiyal, kapag hindi mo ginalang ang karapatan ng iba, tutumal ang iyong benta. Sa pag-ibig, upang mapanatili ang masarap na relasyon, manatiling mahinahon. Mapalad ang 8, 19, 25, 34, 39 at 44. Mapalad mong mantra: “Hare-Bhakti-Bhakti-Hare-om.” Green at orange ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pinansiyal, hindi awa ang dapat manaig kundi ang pagiging mukhang pera. Sa pag-ibig, kung puro damdamin ang paiiralin, paano ka uunlad at yayaman? Mapalad ang 4, 8, 25, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Black at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa pinansiyal, basta’t magpatuloy ka lang ng magpatuloy at wag susuko, kusa ding lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, anuman ang balakid sa inyong relasyon, ang pagmamahalan nyo pa rin ang mananig sa dakong huli. Mapalad ang 2, 7, 25, 33, 36 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Govinda-Om!” Green at pink ang buenas.

