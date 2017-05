4 na miyembro ng pamilya patay sa loob ng 1 linggo; 2 magkapatid patay sa Compostela Inquirer

PATAY ang dalawang magkapatid na lalaki matapos silang pagbabarilin ng hindi pa nakilalang mga lalaki sa Pantukan, Compostela Valley noong Biyernes, ayon sa pulisya kahapon. Kinilala ng Compostela Valley police provincial office, ang mga biktima na sina Rodrigo Liwatan, 42; at kanyang nakakabatang kapatid na si Lester, 40; kapwa residente ng Sitio Upper Lahi, Barangay Magnaga. Nangyari ang insidente habang kinukumpuni ng mga biktima ang bahay ni Rodrigo sa Purok Tango 19. Dumating ang apat na nakamaskarang lalaki na nakasuot ng mga jacket at pinagbabaril ang mga biktima gamit ang mga riple, ganap na alas-7 ng umaga. Kapwa agad na nasawi ang mga biktima matapos magtamo ng mga tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan, ayon sa pulisya. Nangyari ang mga pagpatay wala pang isang linggo nang patayin ng mga nakamaskara ring mga salarin ang tiyuhin ng mga biktima na sina Melindo Liwatan, purok chair. Natamaan din at namatay ang tatlong-anyos na anak ni Liwatan matapos ang pamamaril noong Linggo. Sinabi ni Senior Insp. John Clifford Nabor, Pantukan town police chief, na nagsasagawa na ng imbestigasyon kaugnay ng mga pagpatay para madetermina kung sino ang nasa likod nito.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.