Female star inapi ng pamilya ng dyowa kaya nakipaghiwalay na By Cristy Fermin Bandera

MATINDI naman pala kasi ang mga sakit ng loob na pinagdaanan ng isang female personality sa poder ng nakahiwalay niyang karelasyon. Hindi sakit ng katawan ang kanyang ininda, mas masakit ang mga salitang lumalatay sa kanyang pagkatao, kaya para may matira pa sa kanyang sarili ay nagdesisyon na siyang humiwalay. Ganu’n ang karaniwang nararanasan ng mga artista, maliit ang tingin sa kanila ng mga taong wala namang alam tungkol sa kanilang trabaho ay grabe kung makapanghusga, ‘yun ang naganap na kuwento sa buhay ng isang magandang aktres. Kuwento ng isang source, “Akala mo naman kung sinong makapang-judge ang family ng ex niya! Para namang napakasamang trabaho na ang pinasok niya, e, wala naman silang alam tungkol sa mga ginagawa niya bilang artista! “Kung anu-anong masasakit na salita ang tinatanggap niya, sobrang minamaliit siya, napakasakit nga namang makatikim ng mga ganu’ng salita mula mismo sa mga taong hindi naman iba sa minahal mo,” madiing kuwento ng impormante. At ni hindi man lang pala siya ipinagtanggol ng lalaking minahal niya, pinababayaan lang nitong maliitin siya ng pamilya na kung makapagsalita ay parang langit sila at lupa lang ang aktres, kaya nagdesisyon na siyang makipaghiwalay. “Wala siyang pakialam kung nasasaktan man ang girl, todo-pasa lang sa kanya ‘yun, samantalang siya ang dapat magpaliwanag sa family niya na hindi ganu’n ang babaeng mahal niya. “At bakit naman ganu’n ang guy, bakit pinababayaan lang niyang lait-laitin ng pamilya niya ang girl, bakit relax na relax lang siya habang napakasakit na ng loob ni ____ (pangalan ng magandang aktres). “Kasi nga, e, meron na siyang ibang babae, may bago na siyang ibinabahay, habang wait-to-death lang ang wife niya kung kailan siya uuwi. Nakakaloka! “Ginawa lang siyang bola ng ex niya. Idinribol-dribol lang siya, saka pinabayaan. Buti naman at nagising sa katotohanan ang girl, tapos na ang game, ayaw na niya!” napapailing na kuwento ng aming impormante. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, mahihirapan kayong hulaan ang mga bumibida sa istoryang ito dahil wala kayong hilig sa basketball!

