Hamon kay Sharon: Magpakatotoo na raw, ibandera ang tunay na problema sa asawa By Cristy Fermin Bandera

HANGGANG hindi nagbibigay ng malinaw na dahilan si Sharon Cuneta tungkol sa biglaan niyang pagpunta sa Amerika at sa mga emosyonal niyang posts sa social media ay manganganak nang manganganak ang mga ispekulasyon tungkol sa relasyon nila ni Senador Kiko Pangilinan. Ayon kay Mega ay umalis siya dahil sa pinagdaanan niyang pain at fatigue, nu’ng nandu’n na siya ay meron naman siyang post na ayaw na niyang umuwi, sinuman ang makabasa ng mga ganu’ng hinaing ng singer-actress ay siguradong mag-iisip ng kung anu-ano. Nu’n pa man ay palagi nang sinasabi ni Sharon na gusto niya ng buhay na simple lang at pribado kahit pa lumaki siya sa showbiz. Mukhang mahihirapan siyang yakapin ang ganu’ng pangarap dahil sa mga ganitong kuwento na siya pa mismo ang pinagmulan. Kung wala siyang ipino-post na mga makahulugang pahayag ay walang pupulutan ng ideya ang publiko tungkol sa mga nagaganap sa kanyang personal na buhay. Sana’y linawin ni Sharon Cuneta kung ano ang gusto niyang tukuyin. Kung wala namang problema sa kanilang relasyon ni Senador Kiko ay mas maganda, pero kung meron ay kailangan niyang magpakadiretso na, para hindi naglalabasan ang kung anu-anong mga haka-haka tungkol sa biglaan niyang pag-alis.

