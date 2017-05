Maine sumugod sa mansyon nina Alden para maglinis at magluto By Jun Nardo Bandera

SINUGOD ni Maine Mendoza ang bonggang bagong bahay ni Alden Richards sa Santa Rosa, Laguna last May 11. Inilabas ni Meng sa kanyang Facebook account ang sangkaterbang pictures mula sa labas hanggang sa pagpasok niya sa bahay ng ka-loveteam. May kiyemeng sulat na ang Phenomenal Star na, “Dear Alden, Sana hindi ka talaga nagulat. Nanunugod, Meng.” Detalyado ang photos ni Maine mula sa labas ng bahay, pagpindot niya ng doorbell sa simula habang tawa nang tawa! May pasilip-silip pa siyang emote sa gate. Finally, pinapasok naman siya ng isang kasambahay. Paglabas ng daddy ni Alden, mano agad si Meng. Hindi namin sure kung lola ni Alden ‘yung babaeng may edad na nagulat pagkakita kay Maine. Gayundin ang isang girl na nagtatakip ng mukha na baka sister ng Pambansang Bae. Nag-pose din ang Phenomenal Star sa Iron Man collections ni Alden. Nakiusyoso sa kusina at parang nagluto pa, huh! Take note na nagwalis pa siya, huh! Hanggang sa umalis na siya matapos ang photo ops sa kasamahan sa bahay ni Alden!

Kitang-kita sa bahay ni Alden ang katas ng pinaghirapan niya sa trabaho sa ipinagawang bahay. Sayang at wala siya nang manugod si Meng. Sa surprise visit na ginawa ni Maine, tweet ni Alden, “Hands down! No words! #megakill #legendary. Waaaaaaaa!”

