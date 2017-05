Female star malalim ang hugot sa isang kapamilya, imposible nang magkasundo By Cristy Fermin Bandera

MISMONG mga kaibigan ng isang female personality ang nagkukuwento na malabo nang magkasundo pa sila ng isang taong malapit sa kanyang puso. Kumpleto na kuno ang kanyang buhay kahit pa hindi na sila magkita pa ng taong ‘yun. Sa dami na raw kasi ng masasakit na pinagdaanan ng kilalang female personality sa piling ng naturang babae ring personalidad ay hindi na niya nanaisin pang magkasama sila uli. Isang source muna ang nagkuwento, “Mula naman kasi nu’ng bata pa siya, e, puro sama na ng loob ang inabot ng girl na ‘yun. Wala siyang matandaang pagkakataon na binigyan siya ng tunay na love ng taong ayaw na talaga niyang makasama pa uli. “Pakitang-tao lang ang lahat. Para sa magandang image lang ng taong ‘yun ang dahilan para bigyan siya ng time. Kunwari e, mahal na mahal siya, pero kailangan lang pala ‘yun sa pictorial. “Kunwari, e, alalang-alala ang taong ‘yun sa kanya, pero hanggang sa mga interview lang naman pala. Pagkatapos nu’n, e, wala na, lumaki siyang puro yaya lang ang kasama niya,” emote ng aming impormante. Lumaki siya, nagdalaga, pero hanggang sa pinakahuling pagkakataong magkasama sila bago siya magpamilya ay hungkag pa rin ang puso ng female personality sa tunay na pagmamahal ng babaeng personalidad. “Malalim ang hugot niya, hindi natin siya masisisi kung bakit siya nagkakaganyan. Napunta kasi sa kanya ang lahat ng obligasyon para sa mga kapatid niya na dapat, e, hindi naman siya ang gumagawa dahil napakabata pa niya! “Nasaan ang dapat gumagawa ng lahat ng mga responsibilidad na ‘yun? Nasa isang mundong pinagsasaluhan nila ng isang lalaking hindi nila tanggap dahil wala namang magandang impluwensiya para sa taong mahal nila. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, napakapamilyar sa gabi ng name ng pinahuhulaan nating female personality. Isinisigaw ‘yun ng naglalako nang nakabasket. Getlak n’yo na?” pagtatapos ng aming source.

