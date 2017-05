Ka-compatible ba ang girlfriend? (2)

Sulat mula kay Patrick ng San Nicolas, Guagua, Pampanga

Problema:

1. Itatanong ko lang kung compatible ba ang zodiac sign na Taurus at Virgo, kasi po may girlfriend ako na isinilang noong May 10, 1992 siya ay isang Taurus habang ako naman po ay isang Virgo na isinilang noong September 7, 1990? Tugma ba kami at kung yayayain ko na siyang magpakasal, dahil pareho naman kaming may stable job na sa kasalukuyan papayag kaya siya at kapag kami ay mag-asawa na magiging matagumpay at magiging maligaya kaya ang papasukin naming pag-aasawa?

2. At kung sakaling magpapakasal kami next year 2018, anong buwan po ba ang suwerte sa amin para magpakasal?

Umaasa,

Patrick ng Pampanga

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Virgo (Illustration 2.) ang nagsasabing compatible nga kayo ng girlfriend mong isinilang sa sign na Taurus sapagkat ang Taurus at Virgo ay may iisang elemento – ang elemento earth o lupa.

Numerology:

Ang birth date mong 7 at 10 naman ang girlfriend mo ay nagsasabing compatible din kayo sa numerology, kung saan, hindi lang kayo magkakatuluyan at magkakaroon ng maligayang pamilya, sa halip yayaman pa kayo sa pamamagitan ng negosyo o kaya’y pangingibang bansa. Kung saan, mapalad namang magpakasal sa taong 2018 sa buwan ng Mayo o kaya’y Oktubre sa mga petsang 8, 17, 26, 5, 14 at 23.

Luscher Color Test:

Kapwa kayo mapalad ng girlfriend mo sa kulay na berde, pula at dilaw. Sa araw ng kasal maaari ding gamiting motif ang nasabing mga kulay upang tuloy-tuloy na suwertehin at maging masagana ang inyong samahan.

Huling payo at paalala:

Patrick ayon sa iyong kapalaran ang kasalukuyan mo na ngang girlfriend ang nakatakdang mong makakatuluyan at ito ay mangyari at matutupad sa taong 2018, sa buwan ng Mayo o kaya’y Oktubre sa edad mong 28 at 26 naman ang girlfriend mo, kung saan ang pag-aasawang nabanggit ang siya na rin magiging simula ng tuloy-tuloy na pag-unlad at kaligayahan ng itatayo nyong pamilya habang buhay.

