Angelica umaming ‘OA’ ang tingin noon kay Angel: Grabe siya talaga!

HAPPY ending!” Ganyan kung ilarawan ni Angelica Panganiban ang friendship nila ngayon ni Angel Locsin.

Hindi man daw naging madali ang pagsisimula ng kanilang pagkakaibigan, ang mahalaga raw ay ang estado ng relasyon nila ngayon na sana raw ay pang-forever na. Ibang klase raw kasing kaibigan si Angel.

Muling magsasama ang dalawang aktres sa bagong pelikula ng Star Cinema kung saan makakasama rin nila ang nagbabalik na si Richard Gutierrez na matagal ding nagpahinga sa paggawa ng pelikula.

Inamin ni Angelica na OA ang tingin niya noon kay Angel, “Sabi ko, ‘Sobrang bait naman nito.’ Parang hindi talaga totoo noon. Ang daming ginagawa, asikaso ng asikaso, sobrang bait. Pero iyon pala, ganoon pala talaga siya. Nakakatuwa.”

Nang tanungin ang ex-girlfriend ni John Lloyd Cruz (o, nagkabalikan na?) kung ano nga ba ang naging issue sa kanila noon ni Angel, hindi niya ito diretsong sinagot, basta aniya, “Doon mo siguro nakita iyong magic ng lahat. Parang may mga bagay na hindi naman sa umpisa eh para bang perfect na perfect kayo para sa isa’t isa bilang magkaibigan.”

It was really a learning experience daw for the both of them, “I believe parehas kaming natuto sa mga hindi magandang nangyari sa amin. I think kung hindi kami natuto, hindi kami aabot sa ganito – parehong mature na para gumawa ng isang proyekto na magkasama.”

Ang reunion movie nina Angel at Angelica ay ididirek ni Nuel Naval kung saan gaganap daw ang dalawa bilang sisters-in-law na magkakaroon ng matinding bangayan dahil sa isyu ng pagtataksil. Huling nagkasama sina Angel at Angelica sa pelikulang “One More Try” noong 2012.