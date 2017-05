Ai Ai babalik na ng ABS-CBN: Ayoko pang mag-isip ng ganyan, bahala na si Boy! Gerald lucky charm ni Ai Ai; sunud-sunod ang swerte By Reggee Bonoan Bandera

SAKTONG pang Mother’s Day ang pelikulang “Our Mighty Yaya” ni Ai Ai delas Alas dahil maraming aral ang makukuha rito lalo na sa mga batang lumaki sa pangangalaga ng kanilang yaya dahil parating wala sa tabi nila ang magulang. Relate na relate kami sa pelikula dahil may kasambahay kaming kahawig ng kuwento nito, na napipilitang pumasok dahil sa mga obligasyon nila sa pamilya lalo na kung hikahos sa buhay. Ganito ang kuwento ni Ms. A bilang si Virgie na namasukang yaya sa Maynila para mabayaran ang mga utang nila sa probinsya at mapag-aral sa kolehiyo ang nag-iisang anak. Labag sa kalooban na lisanin ang kanyang mag-ama niya pero wala siyang magawa. Unang araw palang ni Virgie sa mga alaga ay nakatikim na siya ng panlalait at pagmamamaldita dahil nga sa itsura niyang malaki ang ngipin at may amoy dahil nga galing probinsya. Nakasundo naman ni Virgie ang mga kapwa niya kasambahay kaya maski paano ay lumalakas ang loob niyang manatili sa bahay ng kanyang mga amo na ginampanan nina Zoren Legaspi at Megan Young. Lahat ng hirap na naranasan ni Virgie mula sa mga pasaway na alaga ay tiniis niya hanggang sa mahuli niya ang loob ng mga ito at ituring na siyang parang ikalawang ina. Nakakatuwang-nakakaiyak ang kuwento ng “Our Mighty Yaya” dahil sa mga sitwasyong ipinakita sa movie at hindi ito hard sell kaya isa ito sa magandang bentahe ng pelikulang idinirek ni Jose Javier Reyes produced by Regal Entertainment. Maganda rin ang partnership nina Megan at Ai Ai sa movie, pareho silang nag-shine sa kani-kanilang mga eksena dahil walang sapawang nangyari. Kumbaga, nagbigayan ang dalawa sa kanilang mga “confrontation scene” kaya damang-dama ng mga manonood ang kanilang madamdaming mga eksena. qqq Pagkatapos ng premiere night ay nakatsikahan namin at ilang katoto si Ms. A, tinanong siya kung ano ang pakiramdam na nanalo na naman siya ng Best Actress sa nakaraang ASEAN International Film Festival and Awards (AIFFA) na ginanap sa Kutching City, Malaysia para sa pelikulang “Area” (ikalawang international award na ito ng Comedy Queen). “Siyempre natuwa ako at na-shock ako at the same time kasi parang tapos na sa movie (category), sabi ko, 10 p.m. na, wala pang nagsasabi kung nanalo ako, akala ko talo, ‘yun pala 10:30 (announcement). “Ayaw ko mag-expect kasi siyempre kapag hindi ka nanalo, sasakit ang loob mo, kaya ‘wag ka na lang mag-expect. ‘Yung ma-nominate ka, okay na ‘yun sa akin,” pahayag ng Comedy Queen. Kaya abut-abot ang pasasalamat ni Ai Ai sa Panginoong Diyos dahil sa lahat ng blessings na natatanggap niya. “Siguro mayroon akong ginagawang maganda kaya ganu’n, siguro magaan kasama si Gerald (Sibayan, fiancé niya) at saka wala naman akong sinasagasaang tao, positive lang,” sabi pa ni Mighty Yaya. Naiyak din ang komedyana habang pinapanood ang pelikula, “Maganda siya at naiyak ako, hindi pinipilit magpatawa, hindi ka rin pinipilit na umiyak. Normal ang nararamdaman mo. Mga yaya ko umiiyak, daughter-in-law ko umiiyak. Makaka-relate ang mga yaya sa movie.” Natanong kung babalik na ng ABS-CBN si Ai Ai dahil nag-guest siya sa Tonight With Boy Abunda kamakailan. “Ay promo ko lang ‘yun ng movie, pinayagan ako ng GMA, wala pang sinasabi (negosasyon). Ayoko pang mag-isip, bahala na si Boy (Abunda, manager niya) sa mga ganyang bagay,” pahayag ng Comedy Queen.

