Male star na bobong umarte noon, pang-best actor na ngayon

MISMONG magkakaumpukang becki ang nagsasabi na parang matinding pilay na nahilot ang pagiging ham actor ng male personality na marami nang trabaho ngayon sa isang malaking network. At magaling kuno ang humilot sa kanya, nagamot agad ang kabanuan niya sa pag-arte, hindi na siya nagsasayang ngayon ng panahon ng kanyang direktor, mga kasamahang artista at ng produksiyon. Kuwento ng isang becki sa umpukan, “Naaalala ko pa, malapit nang magka-alta-presyon nu’n ang direktor na natoka sa isang palabas. Hindi niya makuha-kuha ang facial expression na kailangan sa eksena, gusto nang humagulgol ni direk sa sobrang inis! “Paulit-ulit ang eksena, pagod na ang mga kabatuhan niya ng dialogue, hindi pa rin siya makaarte! Akala nga namin, e, hindi na siya matututong umarte!” simulang kuwento ng impormante. Umalis muna sa bansa ang male personality, nagbakasyon siya sa ibang bansa, nu’ng magbalik siya ay nagkaroon siya ng karelasyong magandang aktres. “Du’n na nagsimula ang magandang break niya. At ang nakakatuwa, marunong nang umarte si ____ (pangalan ng male personality)! Nakakapag-dialogue na siya nang maayos, naibibigay na rin niya ang tamang emotion sa mga eksenang ginagawa niya! “Siguro nga, e, pinag-workshop siya nang todo ng girlfriend niya, pinatutukan talaga ang acting niya, kaya nahilot siya! Nakakapagtaka, biglang natuto na siyang umarte! “Kinabog pa niya ang isang male personality na hamonado ring umarte, pinag-iwanan na niya ang singkitelyang actor na ‘yun, milya-milya! Nakuha siya sa hilot, nakikipagsabayan na siya ngayon sa pag-arte, malaki ang nagawa sa kanya ng girl! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kanta na lang kayo ng tomtomtomtom, pakitung-kitong, getlak n’yo na kung sino siya!” pagtatapos ng aming source.

