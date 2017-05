Gay celebrity todo-bigay sa mga nilalanding lalaki…pero mga kasambahay nagrereklamo By Cristy Fermin Bandera

BAKLANG-BAKLA talagang manligaw ang isang pamosong becking personality. Kuwento ng kanyang mga kaibigan, basta type niya ang isang lalaki ay siguradong bonggang-bonggang drama ang kanyang gagawin. Mapag-imbita sa kanyang housing authority ang kilalang becki, nagpapabili talaga siya ng mga pagkain, binubusog niya ang mhin at ang mga katropa nito. Kapag wala namang mag-aasikaso sa kanyang bahay ay inilalabas na lang ng becki ang lalaki at ang mga kaibigan nito, mamam kung mamam ang kanilang drama, ang sikat na becki siyempre ang taya sa lahat ng gastos. Pero may kuwento ang source tungkol sa pagiging generous ng kilalang becki sa natataypan niyang mhin, ang sabi ang source, “Ikinaiinis naman ‘yun ng mga kasambahay niya, kasi nga, tasadung-tasado ang lafang nila, pero kung makapagpabongga ang boss nila sa lalaki, e, super-bongga! “Kapag nasa house niya ang tropa, e, talagang umoorder ng food sa kung saan-saang sikat na restaurant ang becki, eat-to-the-max ang mga bisita niya. “Siyempre, Spell M ang mga kasambahay niya, mahigpit kasi sa gastusin sa bahay ang boss nila, masyado siyang makuwenta! Sasabihin pa niya, ‘Ano ba naman ito, hindi na nga ako kumakain dito, malaki pa rin ang gastos natin sa food!’ “Mga ganu’n ang kuda niya! Pero pagdating sa mga kalalakihan, e, lumuluwa ang lahat ng datung niya, talagang spoiled ang mga mhin sa lafang, pati mga barkada ng guy na type na type niya!” tawa nang tawang kuwento ng aming source. Marami nang nagpupuntang male personalities sa kanyang bahay, pero hindi naman lahat ay nakakarelasyon ng pamosong becki, ilan lang sa mga ito ang nakakarelasyon niya. “Baklang-bakla talaga siyang manligaw, alam niya ang kiliti ng mga lalaki, kailangang busugin nang busugin para masungkit ang alam n’yo na! “Walang kakabog sa kanya pagdating sa pagpapaamo ng lalaki, ‘yun talaga ang husay niya, ang ganda-ganda niya, di ba naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday?” pagtatapos ng aming impormante.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.