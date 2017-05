Horoscope, May 10, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa buwang ito ng Mayo kusang darating ang mas marami pang salapi. Sa pag-ibig, tulad ng pamumulaklak ng mga halaman, lalong yayabong at mas magiging mas matamis pa ang suyuan. Mapalad ang 5, 10, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare Rama.” Blue at white ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Ituloy mo lang nang ituloy ang mga plano at balakin sa buhay dahil sa susunod na mga araw ay may malaking pagwawagi at kaligayahang malalasap. Sa pag-ibig, isang Sagittarius ang may lihim na pagnanasa sa iyo. Mapalad ang 3, 9, 13, 28, 36, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Atma-Avidya-Aroha-Om.” Red at yellow ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansyal, iwasang gumasta nang gumasta sa walang kapararakang mga bagay, paghandaan ang nalalapit na pasukan. Sa pag-ibig, ituloy ang binabalak na night swimming upang mapawi ang maalinsangang pakiramdam. Mapalad ang 6, 9, 18, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Pink at yellow ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Bilis ang susi upang magtagumpay. Anuman ang maisip na negosyo, ipatupad mo agad. Sa pag-ibig, sunggaban ang isang Sagittarius na noon pa sa iyo nagpapapansin. Mapalad ang 5, 14, 27, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Bodhana-Om.” Violet at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa pag-ibig, muling titibok ang puso, dulot ng isang kaibigang Scorpio. Sa pinansiyal, muling simulan ang negosyong may kaugnayan sa pagkain at tindahan. Mapalad ang 4, 16, 23, 31, 40, at 49. “Aum-Bhanah-Bhanah-Om.” Green at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Kung nararamdaman mong hindi pumapabor sa iyo ang kapalaran magsuot ng dilaw. Sa nasabing kulay kusang gaganda ang takbo ng mga sitwasyon. Sa pag-ibig, sa damit na dilaw lalo pang iinit ang pagmamahalan. Mapalad ang 7, 11, 13, 25, 31, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Babam-Kebalam.” Bukod sa yellow ang orange ay buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Kumalmante ka lang at iwasang uminit ang ulo, sapagkat sa susunod na mga araw higit sa iyong inaasahan ang darating na magagandang kapalaran. Sa pag-ibig, panatiliin ang pagkahaling sa isang chubby na nilalang. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 44, at 48. Mahiwa mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Green at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi mo na maibabalik ang nakaraang masayang suyuan. Pagtiyagaan na lang ang kasalukuyang kasuyo kaysa muli pang magulo ang buhay mo. Sa pinansya, muling aangat ang kita sa buwang ito ng Mayo. Mapalad ang 3, 18, 27, 33, 42, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kevahlam.” Pink at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Pagkakataon mo na upang gumanda ang iyong career, kung magpapakumbaba ka at lalapit sa isang kaibigang Aries. Siya ang makakatulong sa iyo. Sa pag-ibig, wala talagang kauuwian ang isang relasyong ikaw lang ang seryoso. Mapalad ang 2, 7, 125 34, 36 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Gayatri-Om.” Red at gold ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pinansyal, sumosyo sa kaibigang isinilang sa petsang 5, 14, o kaya’y 23 upang mas mabilis kang yumaman. Sa pag-ibig, hinihintay ka pa rin ng kasuyong Aries, maaari mo na siyang balikan. Mapalad ang 3, 12, 29, 36, 39, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Pink ay maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ipagpatuloy ang dati ng ginagawang kasipagan. Ngayong tag-araw, dagdag na salapi at mas malaking kita ang matitikman. Sa pag-ibig, isang Cancer at isang Sagittarius ang magbibigay sa iyo ng dagdag na suwerte at masarap na romansa. Mapalad ang 4, 13, 28, 35, 40, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kaliguya-Naneh-Om.” Yellow at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Magugulo na naman ang isip mo. Upang makabalik sa reyalidad, makipagkuwentuhan sa kaibigang Virgo. Sa pag-ibig, tulad ng dati wala na mamang kauuwian ang relasyong napasukan – humanap ka kasi ng isang Libra. Mapalad ang 4, 13, 222, 37, 41, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guro-Devah-Om.” White at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ngayong tag-araw, simulan na ang pangarap na pagsusulat. Sa larangan ng panitikan, may malaking pagsikat na makakamit. Sa pag-ibig, yayain ang kasuyo na mag-swimming sa isang lugar na malapit sa dagat na hindi nyo pa napuputahan. Mapalad ang 2, 10, 19, 24, 40, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Green at pink ang buenas.

