Baser Amer napiling PBA Player of the Week By Melvin Sarangay Bandera

SA kanyang ikalawang season bilang isang professional basketball player sa Philippine Basketball Association (PBA), ipinakita ni Meralco Bolts guard Baser Amer na hinog na siya tulad ng isang beterano at pinatunayan niya ito sa kanyang ipinakitang paglalaro nitong nakalipas na Miyekules. Ang dating San Beda Red Lions star player ay gumawa ng 20 puntos mula sa 8-of-11 shooting na sinamahan pa niya ng tatlong assist para pangunahan ang Meralco Bolts sa 81-66 na panalo laban sa Phoenix Petroleum Fuel Masters. Ang panalo ay naghatid din sa Meralco sa solo spot sa tangan nitong 7-1 kartada at nagpalakas sa tsansa nilang masungkit ang isa sa dalawang twice-to-beat incentive papasok sa playoffs. Nagsanay sa ilalim ng dating PBA star at kasalukuyang Meralco assistant coach na si Jimmy Alapag, si Amer ay nakuha ang kanyang unang PBA All-Star appearance ngayong season matapos magtala ng career-best averages na 16.5 puntos, 5.12 rebounds at 4.25 assists sa 2017 PBA Commissioner’s Cup. Bunga ng kanyang impresibo paglalaro, ang 24-anyos na si Amer ay pinarangalan bilang Accel-PBA Press Corps Player of the Week para sa period na Mayo 2-7. Tinalo ni Amer sa nasabing parangal ang kakamping si Chris Newsome, TNT KaTropa forward Kelly Williams, Star Hotshots guard Paul Lee, Mahindra Floodbuster guard Reden Celda, Barangay Ginebra Gin Kings guard Scottie Thompson, Blackwater guard Mike DiGregorio at Phoenix veteran guard RJ Jazul. Target ng Meralco ang ikawalong panalo ngayong kumperensiya sa pagsagupa nito sa GlobalPort Batang Pier bukas sa Mall of Asia Arena, Pasay City.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.