Sharon biglang umalis ng Pinas, may matinding problema raw kay Sen.Kiko By Cristy Fermin Bandera

NAGIGING malaking pahulaan ngayon ang dahilan ng biglaang pangingibang-bansa ni Sharon Cuneta nang mag-isa lang. May matinding hugot din ang kanyang mga posts, lalo na ang sinabi niya na sobrang pain at fatigue na ang kanyang pinagdadaanan, kaya kailangan niyang magpahinga at hanapin ang kanyang sarili. Bago ito para sa ating mga kababayan. Kapag umaalis kasi ang Megastar, kahit concert pa ang dahilan ng pag-alis niya ng bansa, ay bitbit niya ang kanyang mga anak. Hindi siya umaalis nang mag-isa, hindi niya iniiwan sa bansa ang dalawa niyang anak, kundi man niya nakasabay sa pag-alis ang mga ito ay siguradong sumusunod naman sa kanya. Ano raw ba ang matinding pinagdadaanan ngayon ni Sharon para hanapin niya ang kanyang sarili sa ibang bansa? Ang pinakamatunog na ideyang namumuo sa isip ng mga nanghuhula—si Senador Kiko Pangilinan. Gaano raw kaya kalalim ang kanilang problema para magdesisyong umalis ang singer-actress nang siya lang? Nabuhay raw kaya uli ang kuwento ng babaeng dati nang iniuugnay sa senador pero wala namang nakapagpapatunay? Kung anuman ang reason ay siguradong malaki ang sakop at takbo ng kuwento. Kakaiba kasi itong huling pag-alis ni Sharon. Wala man lang pahimakas. Sabi ng isang source na nakakatrabaho ni Mega, “It’s not her. There’s must be a deep reason why she left alone. Bago ito.”

