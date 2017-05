Magiging artista ba? (2)

Sulat mula kay Angeline ng Acop, Rosales, Pangasinan

Problema:

1. Maliit na bata pa lang po ako ay pangarap ko ng mag-artista. Dati na akong nag-audition sa mga television station, pero hindi po ako natatanggap. Sa ngayon ay nagpa-practice ako ng voice lesson, para kapag nag-audition uli ako ay makapasa na ako. Hanggang sa natunghayan ko po ang inyong artikulo dito sa Bandera na nalalaman ang magiging kapalaran ng isang tao.

2. Kaya naisipan kong sumangguni sa inyo upang itanong kung may pag-asa kayang matupad ang pangarap ko na maging artista? Kung mayroon, kailan po kaya at sa paanong paraan? July 25, 1998 ang birthday ko.

Umaasa,

Angeline Pangasinan

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Leo (Illustration 2.) ay nagsasabing papalarin ka nga sa larangan ng sining na may kaugnayan sa entertainment, katulad ng pag-awit, pagsasayaw, at pag-arte. Kung saan, karamihan sa mga taong isinilang sa zodiac sign na Leo ay sumisikat talaga at nagtatagumpay sa pagaartista.

Numerology:

Ang birth date mo namang 25 ay naglalarawan ng lipunan. Ibig sabihin sa ayuda at tangkilik sa iyo ng maraming mga tao, malaking karangalan at pagsikat ang matatanggap mo at ito ay magsisimulang maganap sa edad mong 22 pataas.

Graphology:

Upang mas madaling matupad ang iyon pangarap, tularan mo ang lagda ng mga artista. May malalaking bilog, may malalaking mga letra at may malalaking burloloy o pautot ang pirma. Makikita mo sa ganyang lagda, darating ang saktong panahong maging artista ka.

Luscher Color Test:

Lagi ka ring gumamit ng kulay na dilaw at pula. Sapagkat ang nasabing kulay ang hihigop ng marami pang suwerte sa larangan ng pag-arte.

Huling paalala:

Angeline ayon sa iyong kapalaran, basta hindi ka sumuko at patuloy kang nangarap, darating ang saktong panahong kusang matutupad ang iyong pangarap at ito ay magaganap sa taong 2020 – madi-discover ka at sa nasabing panahon sa edad mong 22 pataas, unti-unti ka ng mae-extra at pagkatapos ay makilala sa mga telebisyon at pelikula, hanggang sa dumating ang panahong magiging sikat at ganap ka ng artista.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.