Eric Quizon epektib na kontrabida, inaway ng netizens Bandera

EPEKTIB din palang kontrabida ang actor-director na si Eric Quizon. Galit na galit ngayon sa kanya ang mga sumusubaybay sa Primetime Bida series na My Dear Heart sa ABS-CBN na pinagbibidahan ng napaka-cute na batang si Heart Ramos. Gumaganap na Dr. Francis si Eric sa My Dear Heart, ang numero unong kalaban ni Dra. Margaret (Coney Reyes) na gagawin ang lahat para mapabagsak lang ang kanyang kaaway. Base sa mga nababasa naming comments mula sa mga netizens na talagang gabi-gabing tumututok sa primetime serye ng ABS-CBN, inis na inis sila kay Eric dahil sa pagiging ganid at sakim nito. Nagbiro pa nga ang ilang viewers, gusto na nilang sugurin sa ospital si Dr. Francis para ipamukha rito ang kanyang kasamaan. Siguradong natatawa lang si Eric sa mga komentong ito ng mga manonood, ibig sabihin kasi, nabibigyan niya ng hustisya ang kanyang karakter bilang numero unong kontrabida sa My Dear Heart. In fairness, kahit ang mga kasamahan namin sa bahay na hindi uma-absent sa panonood ng MDH ay bwisit na bwisit na rin kay Eric, sana raw gumaling na si Heart at siya na ang ma-comatose dahil sukdulan na raw ang kasamaan nito. Samantala, sa pagpapatuloy ng kuwento, hindi pa rin nagpapatalo sa mga pagsubok ang pamilya nina Jude (Zanjoe Marudo) at Clara (Bela Padilla), lalo na ngayong nasa peligro muli ang buhay ni Heart. Nabawi na ni Dr. Francis ang tiwala ng pamilya De Jesus at ito ang gagamitin niya para tuluyang pabagsakin si Dra. Margaret (Coney) habang patuloy sa paglubha ang sakit ni Heart. Ngunit hindi ito papayagan ng doktorang napamahal na sa bata at sa pamilya nito kaya handa siyang gawin ang lahat para hindi masira ang kanyang pangalan. Gumaling pa kaya si Heart? Magtagumpay kaya ang mga Camilus sa masasama nilang plano? Hanggang kailan kayang labanan nina Jude at Clara ang matinding kalungkutan dahil sa pagkakasakit ni Heart? Patuloy na tutukan ang seryeng magpapaalala sa bawat isa sa atin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, ang My Dear Heart, gabi-gabi pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano sa ABS-CBN.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.