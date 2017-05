Luis nagbabu para sa pagdating ni Lee Min Ho: Promise, magkikita tayo uli! Korean actor na super bet ni Anne nasa ABS-CBN na Bandera

PANSAMANTALA munang magpapaalam ang Minute To Win It ni Luis Manzano para bigyang-daan ang sikat na K-drama na Legend Of The Blue Sea starring Korean superstar na si Lee Min-ho. “We promise you, magkikita tayong muli. Sa aming pagbabalik, mas marami pang tawanan, kulitan, at pangarap ang matutupad sa ating 60-second circle,” ang mensahe ni Luis sa mga manonood. “Gusto naming magpasalamat sa inyo kasi alam namin na kayo talaga ang sunshine ng mga araw namin. Kaya namin ito ginagawa araw-araw ay para sa inyo. Kaya naman we will see you again!” aniya pa. Samantala, mapapanood na simula ngayong Lunes ang dalawa sa pinakamalaking Koreanovela last year, ito ngang Legend Of The Blue Sea ni Lee Min Ho at Goblin ng Korean Box-Office superstar na si Gong Yoo na kinahuhumalingan ngayon ni Anne Curtis. “Ito ay isang kaabang-abang na TV event hindi lamang para sa Koreanovela fans kung hindi para sa lahat ng Kapamilya viewers dahil ito ay dalawa sa pinakamalaking Korean productions na talaga namang pinanood at tinangkilik sa iba’t ibang panig ng Asya,” sabi ni Leng Raymundo, head ng ABS-CBN Integrated Acquisitions and International Sales and Distribution. “Ang Legend Of The Blue Sea ay binubuo ng premyadong cast sa pangunguna ng international superstar na si Lee Min Ho, na noon pa man ay mahal na ng mga Pinoy, at si Jun Ji-Hyun, na siyang leading multimedia star sa Korea. Ang Goblin naman ay dream fantasy series pinakamatagumpay na TV writer sa Korea na si Kim Eun Sook. Makukumpara sa Hollywood ang kalibre ng seryeng ito,” dagdag pa niya. Sundan ang love story ng mortal na si Andrei (Lee Min Ho) at imortal na sirena na si Sheena (Jun Ji-Hyun). Gagawin ni Sheena ang lahat mahanap lang ang kasalukuyang katauhan ni Andrei para muling ipagpatuloy ang pag-iibigan nilang naunsyami sa kanilang nakaraang mga buhay. Samantala, kamakailan ay pinarangalan naman ang Goblin ng Grand Award sa ginanap na 53rd Baeksang Art Awards habang si Gong Yoo ang hinirang na Best Actor. Mapapanood dito ang kwento ng matapang na he-neral na si Kim Shin na sinumpa na mabuhay habambuhay bilang isang Goblin o tagapagtanggol ng mga kaluluwa. Makalipas ang higit 900 taon ay makikilala niya ang babaeng tatapos sa sumpa – si Erin ang tinaguriang Goblin’s bride. Mahuhulog ang kanyang loob sa dalaga at ibubuwis ang kanilang mga buhay sa ngalan ng pag-ibig. Huwag palalampasin ang premiere ng Legend of the Blue Sea pagkatapos ng The Better Half, at Goblin, after A Love To Last ngayong Lunes sa ABS-CBN.

