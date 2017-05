Beauty nagpakasal na sa dyowang art curator sa Tagaytay

IKINASAL na ang Kapamilya actress at Pusong Ligaw lead star na si Beauty Gonzalez sa kanyang fiance na si Norman Crisologo last Saturday.

Naganap ang intimate garden wedding nina Beauty at Norman na isang art curator sa isang lugar sa Tagaytay na dinaluhan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan in and out of showbiz.

Ang ilan sa celebrities na present sa wedding nina Beauty at Norman ay sina Ellen Adarna, John Lloyd Cruz, at ang mag-asawang Julius Babao at Tintin Bersola.

Nag-post ng ilang video ang ilan sa mga bisita na kuha habang ginaganap ang seremonyas kaya mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nasabing wedding.

Kung matatandaan, nag-propose si Norman kay Beauty nito lang nakaraang Marso. Nagpakasal ang dalawa mahigit isang taon pagkatapos isilang ang anak nilang si Olivia.

Samantala, naganap ang wedding ni Beauty sa gitna ng mga papuring natatanggap niya at ng co-star niyang si Bianca King sa afternoon serye ng ABS-CBN na Pusong Ligaw.

In fairness, ang ga-ling-galing ng dalawang Kapamilya stars sa mga role nila sa serye bilang matalik na magkaibigan na nawasak ang relasyon dahil lang sa lalaki. Kahit ang mga netizens ay puro papuri ang ibinibigay kina Bianca at Beauty pati na rin sa iba pang cast members.

Kasama rin sa Pusong Ligaw sina Raymond Bagat-sing, Joem Bascon, ang loveteam nina Sofia Andres at Diego Loyzaga. Ngayong linggo, asahan ang mas matitindi pang eksena lalo na ang muling pagkukrus ng landas nina Bianca at Beauty.

Ayon naman sa mga tagasuporta nina Sofia at Diego, atat na silang mapanood ang mga nakakakilig na eksena ng magka-loveteam sa Pusong Ligaw.

Sa teaser kasi ng serye, kilig overload na ang drama ng rumored couple, lalo na ang tangkang paghalik ni Diego kay Sofia.

Pero sa pagkakaalam namin, hindi lang pakilig ang hatid ng tambalang Sofia-Diego dahil mapapasabak din sila sa matitinding drama ng Pusong Ligaw.