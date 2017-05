Horoscope, May 08, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Gawin ang lahat ng makakaya upang yumaman! Sa pag-ibig, ipalasap sa kasuyo ang pinakamasarap na romansang hindi nya pa nararanasan sa buong buhay nya habang nagsu-swimming sa dalampasigan. Mapalad ang 5, 18, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare Rama.” Blue at white ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)— Magwawagi ang katunggali kung pababayaan lang siya. Ngayon pa lang kumilos ka na upang magapi ang katunggali. Sa pag-ibig, gamitin ang lahat ng resources ng minamahal, upang magtagumpay. Mapalad ang 3, 9, 13, 28, 36, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Atma-Avidya-Aroha”. Red at yellow ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)— Uso ang sakit ngayon dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Bumili ng maraming prutas at ito ang laging kainin. Sa ganyang paraan, hindi ka tatablan ng anomang karamdaman. Sa pag-ibig, magpamasahe sa minamahal, hanggang mauwi sa masarap na romansahan. Mapalad ang 6, 9, 18, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Pink at yellow ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)— Ang pagkaubos ng salapi ay pasimula lamang ng magandang pasok ng pera sa susunod na buwan. Matutong maghintay “weather-weather lang yan.” Sa pag-ibig, nalulungkot ang kasuyo – ayain siyang mamasyal sa tabing dagat. Mapalad ang 5, 14, 27, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Om-Bodhana.” Violet at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)— Sa pag-ibig muling titibok ang puso, habang nakikiumpok sa isang pagtitipon. Sa pinansiyal, muling buksan ang dating kalakal na nagbigay ng malaking kita, kalakal na may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 4, 16, 23, 31, 40, at 49. “Aum-Bhanah-Bhanah-Om.” Green at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)— Wag kimkimin ang sama ng loob. Kapag itinago ang galit, bigla din yang sasabog na makakaapekto sa iyong negosyo at kalusugan. Sa pag-ibig, dagdag na romansa ang dapat sa halip na magalit sa kasuyong makulit. Mapalad ang 7, 11, 13, 25, 31, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guro-Devah-Om.” Orange at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)— Kailangang magkaroon ka ng sariling pagkaka-kitaan. Sa pag-ibig, tuloy ang panlalamig ng kasuyo, kailangang makagawa ka ng paraan upang siya ay muling mag-init. Yayain siya sa isang pribadong lugar na malamig ang paligid. Mapalad ang 1, 19, 28, 34, 45, at 49. Mahiwa mong mantra: “Aum-Karaam-Om.” Silver at lilac ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)— Mga ilang araw pa, kusa ng mapapa sa iyo ang malaking halaga ng salapi na noon mo pa hinihintay. Sa pag-ibig, dahil sa tinamong magandang kapalaran, i-blow-out ng masarap na halo-halo special ang kasuyo. Mapalad ang 6, 12, 27, 34, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Amara-Om-Ananda.” Violet at red ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)— Mahirap mawalay sa pamilya, subalit kaila-ngang tiisin upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, kung paanong lagi mo siyang naalala, ganon din naman siya sa iyo. Sa muli ninyong pagtatagpo may masarap na romansang mabubuo. Mapalad ang 3, 6, 17, 24, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Om.” Pink at gold ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)— Panahon na upang dagdagan ang puhunan upang lalong lumaki ang kinikita. Sa pag-ibig, sa malayong pook may lihim na romansang naghihintay – wag mong susunggan, mapapahamak ka lang! Mapalad ang 6, 18, 27, 34, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agla, Namah, Mitra.” Maroon at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Magkakapera ka kahit nasa bahay lang hatid ng isang politikong pulpol. Sa pag-ibig, kapag mabango at bagong paligo, may darating na mas mainit at mas masarap na romansa. Mapalad ang 6, 18, 27, 35, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vai-Kuntha-Vai-Nava-Om.” Yellow at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Iisang Aries ang makakatulong upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, tuloy ang walang kabuhay-buhay na relasyon. Mapalad ang kulay na pula upang ang aspetong pang sexual ay sumigla. Buena sang 4, 16, 25, 37, 38, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Mihi-Omne-Venit.” Bukod sa red ang orange ay buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Ngayong panahong ito maglinis ng buong kabahayan. At pagkapos ng “Operation Linis”, buksan ang aircon at yayain ang kasuyo sa malamig na silid. Kapag laging aliwalas ang pakiramdam kusang gaganda ang kapalaran. Mapalad ang 7, 9, 19, 24, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Savitra-Om.” White at pink ang buenas.

