Magiging artista ba?

Sulat mula kay Angeline ng Acop, Rosales, Pangasinan

Dear Sir Greenfield,

Maliit na bata pa lang po ako ay pangarap ko ng mag-artista. Dati na akong nag-audition sa mga television station, pero hindi po ako natatanggap. Sa ngayon ay nagpa-practice ako ng voice lesson, para kapag nag-audition uli ako ay makapasa na ako. Hanggang sa natunghayan ko po ang inyong artikulo dito sa Bander na nalalaman ang magiging kapalaran ng isang tao. Kaya naisipan kong sumangguni sa inyo u-pang itanong kung may pag-asa kayang matupad ang pangarap ko na ma-ging artista? Kung mayroon, kailan po kaya at sa paanong paraan? July 25, 1998 ang birthday ko.

Umaasa,

Angeline Pangasinan

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

May malinaw na Guhit ng Pagsikat na tinatawag ding Sun Line (Illustration 1-1 arrow 1.) sa iyong palad. Ibig sabihin sa takdang panahong inilaan ng kapalaran, basta hindi ka sumuko at hindi ka naglubay sa pangarap mong maging artista, kusa ding matutupad ang pa-ngarap mo magiging “extra” ka muna hanggang sa ganap na maging artista.

Cartomancy:

Queen of Diamonds, Two of Diamonds at King of Clubs ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing sa tulong ng isang lalaking bading o may pagka bakla at sa tulong din ng isang babaing sexy na maganda, sa taong 2020 ito ang magiging simula ng katuparan ng iyong mga pangarap na maging isang artista.

Itutuloy….

