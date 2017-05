Sa Tag-ulan Magkaka-boyfriend (2)

Sulat mula kay Francine ng San Vicente, Orion, Bataan

Problema:

1. Aaminin ko po na hanggang ngayon sa edad kong 27 ay wala pa rin akong boyfriend, kaya naisipan kong sumangguni sa inyo Sir Greenfield upang itanong kung kailan kaya ako magkaka-boyfriend? May mga nanliligaw naman sa akin kahit na papaano ang kaso hindi sila seryoso. Sa totoo lang sa edad kong ito never been kissed, never been touched pa rin po ako.

2. Kaya ask ko sana kung sa taon kayang ito ng 2017 ay magkaka-boyfriend na ako? Kung magkaka-boyfriend na ako sino siya at kailan ko po kaya siya makikilala? July 2, 1989 ang birthday ko.

Umaasa,

Francine ng Bataan

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Cancer (Illustration 2.) ang nagsasabing ang unang lalaking magiging boyfriend mo ay isang Capricorn, pero hindi mo siya makakatuluyan, sa halip ang makakatuluyan mo ay ang ikalawang boyfriend mo na isang Virgo.

Numerology:

Ang birth date mong 2 ay nagsasabing isang lalaking isinilang sa petsang 1, 10, o kaya’y 19, ang magiging first boyfriend mo, kung saan, ang saktong birthday ay September 10 o kaya’y September 19. Kung saan, sa bago matapos ang buwan ng Hunyo o kaya’y Hulyo, habang bumubuhos ang ulan mabubuo ang isang mainit na relasyon.

Luscher Color Test:

Sa unang pagtatagpo ninyo ng lalaking nabanggit siguradong nakasuot ka ng damit na kulay white habang siya naman ang naka-green. Kapag may lalaking dumating na ganyan ang suot na damit, sigurado na ang magaganap – siya ang magiging first boyfriend mo.

Huling payo at paalala:

Francine ayon sa iyong kapalaran, mapalad ka sa taong ito ng 2017 sapagkat dininig ng langit ang iyong panalangin, hindi matatapos ang buwan ng Hunyo o kaya’y Hulyo sa edad mong malapit sa 28 o saktong 28, magkaka-boyfriend ka. Ngunit hindi siya ang makakatuluyan mo, dahil pagsapit ng buwan ng Agosto ganap ding mapupugto o matatapos ang inyong relasyon, upang pagsapit ng taong 2018, muli kang magkaka-boyfriend hatid ng isang lalaking isinilang sa zodiac sign na Virgo na medyo payat hanggang sa katamtaman lang ang pangangatawan, ang lalaki na ngang ito ang mapapangasawa mo at makakasama sa pagbuo ng isang masaya at pang habang buhay ng pamilya na nakatakda namang mangyari at maganap sa taong 2019 sa edad mong 30 pataas.

