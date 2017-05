‘Na-ano na’: Tito Sen napuruhan sa matinding galit ng bayan By Cristy Fermin Bandera

BUKOD sa matinding galit ng bayan sa binitiwang komento ni Senador Tito Sotto na nangmemenos sa mga babaeng single parent ay naglabas na rin ng saloobin ang maraming personalidad na hindi sumasang-ayon sa kanyang joke kuno. Ganyan na ngayon. Basta nakanti ang emosyon ng mga artista ay meron nang social media na puwede nilang pagsumbungan. Wala nang ligtas ngayon. Unang nagkomento ang international singer-actress na si Lea Salonga, palibhasa’y pinalaki ito nang mag-isa ni Mommy Ligaya, matapang ang komento nito kontra kay Senador Tito. Marami pang ibang personalidad na nagpalutang ng kanilang opinyon at saloobin, naghanap ng mga kalaban ang parang hindi pinag-isipang komento ng aktor-pulitiko, kahit siguro sa panaginip ay hindi niya akalain na pupupugin siya sa social media. Ang tanong ngayon, magbibigay kaya ng kanyang opinyon si Sharon Cuneta tungkol sa isyu, matagal ding naging single parent kay KC Concepcion ang Megastar. Sabi ng isang kausap namin, “Siguro, kahit para na lang sa respeto sa Mama Helen (Gamboa) niya, e, hindi na makikisali si Sharon. “Pero kung ibang senador lang ang nagsalita ng ganu’n, naku, siguradong kumukuda na sa social media ang tinamaan din sa pangmemenos ni Senador Tito Sotto!” Mismo!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.