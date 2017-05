May edad nang actress-singer pinagtsismisan ng production staff, kaloka ang mga drama By Cristy Fermin Bandera

HALA! Puro halakhakan ang maririnig isang gabi sa masayang umpukan ng mga staff at crew ng isang programang may katagalan nang wala sa ere. Throwback ang kanilang chikahan. Paano naman, biglang naalala ng tropa ang nakakalokang ginawa sa kanila ng isang may edad nang singer-actress nu’ng minsang masangkot siya sa isang kontrobersiya, sa balaysung nila ang interbyuhan. Nakatira sa isang sosing subdivision ang pamilya ng singer-actress, nagmamayaman kasi sila dahil may pinasok na ibang larangan ang kanyang mister, pero visible pa rin naman ang may edad nang female personality sa mga serye. Natural, mainit ang isyung kinasangkutan niya tungkol sa isa niyang kamag-anak na artista rin, marami nang kailangang ipaliwanag ang babaeng personalidad kaya pumayag siyang magpainterbyu. Heto na ang kuwento ng source na nakaranas mismo sa ginawa ng may edad nang singer-actress sa kanilang grupo, tandang-tanda pa nito ang lahat, heto na. “Natural, pagdating namin, e, inayos na namin ang mismong set ng interview. Urong dito, urong du’n, ingat na ingat kaming lahat, kasi nga, mamahalin ang mga display nila sa sala. “Nakaayos na ang lahat, uupo na lang siya para sa interview, wala na siyang iintindihin, ang ganda-ganda ng napili naming location sa balaysung nila. “Nakakaloka nu’ng bumaba na siya mula sa kuwarto nilang mag-asawa sa second floor, halos lumundag na siya sa hagdan, nagagalit si ____ (pangalan ng may edad nang singer-actress)! “Kuda siya nang kuda, ‘Naku, bakit n’yo inalis ang cover ng sofa? Hindi namin ginagamit ‘yan, hinintay n’yo muna sana ako bago n’yo ginulo ang sala ko!’ “Nakakaloka! Pang-display lang pala ang sofa na ‘yun, hindi naman pala nila ginagamit! Na-delay tuloy ang interview! Ipinalipat niya ang interbyuhan sa ibang lugar! “Inis na inis siya, pero saan ka, nu’ng humarap na siya sa mga camera, e, parang walang nangyari! Parang hindi siya nabuwisit dahil sa pagkakatanggal ng cover ng sofa nila! “Todo ang emote niya sa mga camera, may-I-cry pa nga siya dahil sa ginagawa kunong kawalan ng respeto sa kanya ng kamag-anak niyang star na halos anak na kung ituring niya! Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, bakit kayo tawa nang tawa, inaano ba kayo d’yan? Sagutin n’yo, inaano ba kayo d’yan?

