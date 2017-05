Horoscope, May 05, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magsuot ng kulay red na damit upang suwertehin ka sa salapi at pag-ibig. Sa isang lugar na malapit sa nature okay mamasyal. Kapag nakapag-relax, mas maraming magagandang kapalarang matatanggap. Mapalad ang 8, 14, 27, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Chadra-Me-Om.” Red at gray ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Upang umunlad, kailangang pasunurin mo ang mga taong nasa paligid mo, iyon din ang indikasyong papunta ka na sa pagyaman. Sa pag-ibig, piliting “underin” ang kasuyo upang hindi makagawa ng kalokohan. Swerteng araw ang Martes. Mapalad ang 3, 6, 12, 28, 37 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kale-Varam-Tam-Om.” Pink at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pag-ibig, upang magtuloy-tuloy ang suwerte bigyan ng matamis na halik ang minamahal. Sa pinansiyal, iwasang maging lustay at kahit maliit ang kinita, pilitin pa ring makapag-savings. Swerteng araw ang Biyernes. Mapalad ang 9, 18, 21, 33, 39 at 45, Mahiwaga mong mantra: Om-Mani-Padme-Hum.” Maroon at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Mapalad sa negosyong may kaugnayan sa computer, cell phone at iba pang modernong kasangkapan. Sa pag-ibig, isang Libra ang matagal nang may lihim na pagtingin sa iyo. Swerteng araw ang Miyerkoles. Mapalad ang 5, 17, 26, 35 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Bastam-Om.” White at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Ngitian ang mga kliyente at kakilala, sila ang magpapalago ng iyong kabuhayan. Sa pag-ibig, wag pagsungitan ang minamahal upang tuloy-tuloy na pagpalain ang inyong relasyon. Swerteng araw ang Lunes. Mapalad ang 4, 16, 25, 22, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Mohah-Mokah-Yotah.” Green at violet ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Magsimula sa maliit na negosyo at palakihin nang palakihin, sa ganyang paraan ay mas madali kang yayaman. Sa pag-ibig, lakas-loob mong ipakita sa iyong minamahal ang pag-ibig na malaon mo nang nararamdaman sa kanya. Swerteng araw ang Linggo. Mapalad ang 4, 16, 23, 28, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Umali-Om.” Yellow at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa linggo ito ay may tanong sa sarili na mangugulo sa iyo, “Kung dapat pa bang balikan ang isang relasyong imoral?” Sundin ang tinitibok ng puso upang hindi ka mamali ng pasya. Swerteng araw ang Miyerkoles. Mapalad ang 5, 17, 23, 25, 36 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Green at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Bigyan ng regalo ang mga taong dati nang nagpapasaya sa iyo. Sa ganyang paraan ay tuloy ang dating ng mas marami pang mga biyaya at pagpapala ng buhay. Swerteng araw ang Huwebes. Mapalad ang 3, 7, 18, 27, 33 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Beauty is in the eye of the beholder.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Panahon na upang hanapin ang kakilalang Taurus at sa kanya ka humingi ng pabor upang matuldukan na ang iyong mga problema. Sa pag-ibig, hinay-hinay lang sa romansa upang huwag mabigla ang iyong katawan. Swerteng araw ang Lunes. Mapalad ang 2, 7, 15, 21, 32 at 43. Mahiwaga mong mantra: “”Trik-Padha-Vik-Bhuti.” Orange at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pag-ibig, at hanapbuhay, kung hindi ikaw ang mag-aabroad, tiyak na ang mapapangasawa mo ang magiging OFW. Swerteng araw ang Huwebes. Mapalad ang 3, 4, 9, 22, 28, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Saguna-Santura-Om.” Pink at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansyal, wag mong intidihin ang sinasabi ng iba, ang mas mahalaga kumikita ka ng malaking halaga. Sa pag-ibig, punan ang mga pagkukulang sa iyong minamahal, mamayang gabi, paligayahin ang kasuyo. Swerteng araw ang Sabado. Mapalad ang 4, 13, 21, 36, 39 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Manik-Om-Makti.” Red at beige ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Panahon na upang kalimutan ang nakaraang relasyon. Isang Libra ang magpapadama ng isang wagas at bagong romansa. Sa pinansyal, tipid-tipid muna hangga’t wala pang hawak na malaking halaga ng salapi. Swerteng araw ang Biyernes. Mapalad ang 2, 7, 10, 27, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ravaye-Neh-Om.” Blue at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kahit marami kang pera at lumago nang lumago ang kabuhayan, alam mo bang laging may kulang? Ang tunay kasing ligaya ay matatagpuan lamang sa pagtulong sa iyong kapwa. Swerteng araw ang Linggo. Mapalad ang 2, 7, 8, 26, 29 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Green at yellow ang buenas.