Ser Chief, Binoe pag-aagawan si Jodi

HINDI pala ang aktor at Mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez ang makaka-love triangle nina Robin Padilla at Jodi Sta. Maria sa bagong teleserye nila sa ABS-CBN titled Sana Dalawa Ang Puso Ko. Hindi si Goma kundi ang tsinitong aktor na si Richard Yap ang makakasama nina Robin at Jodi sa bagong serye na ididirek ni Rory Quintos. Nalito lang daw sa mga detalye ang aming source.

